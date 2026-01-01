Депутатка міської ради на Волині подала недостовірну декларацію: як її покарав суд

Депутатка міської ради на Волині подала недостовірну декларацію: як її покарав суд
Депутатку Рожищенської міської ради покарали за декларування недостовірних даних.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Луцький міськрайонний суд за участі прокурорів Луцької окружної прокуратури притягнув до відповідальності депутатку Рожищенської міської ради за адміністративне правопорушення, пов’язане із корупцією – подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Установлено, що обраниця громади «забула» вказати у декларації за 2024 рік відомості про земельну ділянку, ¼ частки в житловому будинку та про транспортний засіб, які належать їй особисто та членам сім’ї, а загалом вказала відомості, які різняться від достовірних на суму майже 1 мільйон гривень, чим порушила вимоги ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Протокол стосовно депутатки Рожищенської міської ради склали уповноважені особи Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР НПУ.

Вину у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, обраниця громади визнала.

Суд визнав її винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу.

Судове рішення набрало законної сили.

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Теги: Волинь, депутатка, прокуратура
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