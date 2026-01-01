Заступник голови Волиньради Юрій Поліщук, якого підозрювали у хабарництві, мобілізувався до ЗСУ

Юрій Поліщук, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в корупційній схемі, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного будинку в Луцьку, приєднався до лав Збройних сил України.



Цю інформацію посадовець 12 жовтня підтвердив у телефонному коментарі



З його слів, дозвіл на виїзд за межі Волинської області він отримав від прокурора Спеціалізованої прокуратури. Юрій Поліщук зазначив, що служитиме в одній із механізованих бригад на східному напрямку. У котрій саме — не озвучує.



«Я на сході, в дорозі. Так, буду проходити військову службу», — зазначив він.



Юрій Поліщук розповів, що вніс раніше визначену судом заставу як запобіжний захід — 266 тисяч 240 гривень — у повному обсязі.



Чи вдасться посадовцю поєднувати військову службу, відвідування судових засідань та роботу на посаді першого заступника голови Волинської обласної ради, Юрій Поліщук сказав, що «звичайно не вдасться». Поспілкуватися з посадовцем більше Суспільному не вдалося — обірвався зв'язок. Надалі на дзвінки кореспондентів він не відповідав.



Що відомо про справу щодо хабарництва задля забудови житлового комплексу на вулиці Чорновола в Луцьку



19 грудня 2025 року детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради Анатолію Вітіву, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.



За даними слідства, в екснардепа Юрія Савчука просили 30 тисяч доларів США, за які обіцяли допомогти з отриманням дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу в місті Луцьку. Слідство задокументувало факти надання й одержання частини коштів, а саме 15 тисяч доларів США.



Наприкінці серпня 2026 року детективи НАБУ і прокурори САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі, що полягала в отриманні не 30 тисяч, а 140 тисяч доларів США від екснардепа, лучанина Юрія Савчука за «сприяння в будівництві багатоквартирного житлового будинку в місті Луцьку».



Станом на 26 серпня 2026 року у цій справі підозру отримали 6 людей: депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів, колишні депутати Луцької міської ради Микола Федік та Роман Бондарук, екснардеп Юрій Савчук, перший заступник голови Волиньради Юрій Поліщук і депутат Волинської обласної ради Ігор Лех. Розгляд їхніх справ по суді Вищий антикорупційний суд ще не розпочав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перший заступник голови Волинської обласної ради, якому НАБУ і САП, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного будинку в Луцьку, приєднався до лав Збройних сил України.Цю інформацію посадовець 12 жовтня підтвердив у телефонному коментарі Суспільному З його слів, дозвіл на виїзд за межі Волинської області він отримав від прокурора Спеціалізованої прокуратури. Юрій Поліщук зазначив, що служитиме в одній із механізованих бригад на східному напрямку. У котрій саме — не озвучує.«Я на сході, в дорозі. Так, буду проходити військову службу», — зазначив він.Юрій Поліщук розповів, що вніс раніше визначену судом заставу як запобіжний захід — 266 тисяч 240 гривень — у повному обсязі.Чи вдасться посадовцю поєднувати військову службу, відвідування судових засідань та роботу на посаді першого заступника голови Волинської обласної ради, Юрій Поліщук сказав, що «звичайно не вдасться». Поспілкуватися з посадовцем більше Суспільному не вдалося — обірвався зв'язок. Надалі на дзвінки кореспондентів він не відповідав.19 грудня 2025 року детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.За даними слідства, в екснардепа Юрія Савчука просили 30 тисяч доларів США, за які обіцяли допомогти з отриманням дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу в місті Луцьку. Слідство задокументувало факти надання й одержання частини коштів, а саме 15 тисяч доларів США.Наприкінці серпня 2026 року детективи НАБУ і прокурори САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі, що полягала в отриманні не 30 тисяч, а 140 тисяч доларів США від екснардепа, лучанина Юрія Савчука за «сприяння в будівництві багатоквартирного житлового будинку в місті Луцьку».Станом на 26 серпня 2026 року у цій справі підозру отримали 6 людей: депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів, колишні депутати Луцької міської радита, екснардеп, перший заступник голови Волиньради Юрій Поліщук і депутат Волинської обласної ради. Розгляд їхніх справ по суді Вищий антикорупційний суд ще не розпочав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію