На Волині досі розшукують безвісти зниклого 60-річного чоловіка
Сьогодні, 16:59
Поліція розшукує зниклого 60-річного жителя Луцького району.
Про це повідомили у поліції Волині.
Кокорін Сергій Аркадійович, 04 липня 1966 року народження, житель Луцького р-н., села Струмівка, 15 серпня 2026 року пішов з дому та до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети: зріст приблизно 162 см, на лівому плечі татуювання у вигляді танків, на шиї з тильної сторони абразивна випуклість.
Був одягнений: в голубі джинси та кофту зі смужками.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0332244298, 0954836013 або 102", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Кокорін Сергій Аркадійович, 04 липня 1966 року народження, житель Луцького р-н., села Струмівка, 15 серпня 2026 року пішов з дому та до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети: зріст приблизно 162 см, на лівому плечі татуювання у вигляді танків, на шиї з тильної сторони абразивна випуклість.
Був одягнений: в голубі джинси та кофту зі смужками.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0332244298, 0954836013 або 102", - йдеться в повідомленні.
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