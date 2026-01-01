На Волині досі розшукують безвісти зниклого 60-річного чоловіка

На Волині досі розшукують безвісти зниклого 60-річного чоловіка
Поліція розшукує зниклого 60-річного жителя Луцького району.

Про це повідомили у поліції Волині.

Кокорін Сергій Аркадійович, 04 липня 1966 року народження, житель Луцького р-н., села  Струмівка,  15 серпня 2026 року пішов з дому та до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети: зріст приблизно 162 см, на лівому плечі татуювання у вигляді танків, на шиї з тильної сторони абразивна випуклість.

Був одягнений:  в голубі джинси та кофту зі смужками.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0332244298, 0954836013 або 102", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Волинь, поліція, розшук
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