У Луцьку відремонтували укриття, де можуть перебувати понад 900 людей

У Луцьку відремонтували укриття, де можуть перебувати понад 900 людей
У Луцьку оновили одне з найбільших укриттів міста, розташоване на вулиці Назарія Яремчука, 11. Завдяки спільним зусиллям Луцької міської ради, військової адміністрації та бізнесу за півтора місяця занедбаний підвал перетворився на безпечний і комфортний простір, де під час повітряної тривоги можуть перебувати понад 900 людей.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Укриття не лише привели до ладу, а й модернізували. Тут облаштували сучасні санвузли з холодною та гарячою водою, встановили бойлер і систему вентиляції. У приміщенні працює Wi-Fi, є 20 розеток, зручні лавки та запаси води.
У Луцьку відремонтували укриття, де можуть перебувати понад 900 людей

«Ще недавно тут були жахливі умови й численні скарги від лучан. Тепер є санвузли, гаряча вода, вентиляція, Wi-Fi, розетки для підзарядки телефонів і місця для сидіння. Укриття може вмістити орієнтовно 900 людей. Дякую представникам бізнесу та підряднику за співпрацю й оперативну роботу. Продовжуємо працювати над тим, щоб у громаді було більше належно облаштованих укриттів. Закликаю лучан не ігнорувати повітряні тривоги», — зазначив секретар Луцькради Андрій Разумовський.
У Луцьку відремонтували укриття, де можуть перебувати понад 900 людей

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, укриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїнами Вадимом Глобою та Миколою Язиніним
Сьогодні, 19:07
У Луцьку відремонтували укриття, де можуть перебувати понад 900 людей
Сьогодні, 18:40
Росія розглядає сценарії війни з Європою до 2045 року, - розвідка
Сьогодні, 17:38
На Волині досі розшукують безвісти зниклого 60-річного чоловіка
Сьогодні, 16:59
22-річний волинянин за збут канабісу отримав понад шість років тюрми
Сьогодні, 16:20
Медіа
відео
1/8