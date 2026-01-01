У Луцьку відремонтували укриття, де можуть перебувати понад 900 людей





Про це



Укриття не лише привели до ладу, а й модернізували. Тут облаштували сучасні санвузли з холодною та гарячою водою, встановили бойлер і систему вентиляції. У приміщенні працює Wi-Fi, є 20 розеток, зручні лавки та запаси води.



«Ще недавно тут були жахливі умови й численні скарги від лучан. Тепер є санвузли, гаряча вода, вентиляція, Wi-Fi, розетки для підзарядки телефонів і місця для сидіння. Укриття може вмістити орієнтовно 900 людей. Дякую представникам бізнесу та підряднику за співпрацю й оперативну роботу. Продовжуємо працювати над тим, щоб у громаді було більше належно облаштованих укриттів. Закликаю лучан не ігнорувати повітряні тривоги», — зазначив секретар Луцькради Андрій Разумовський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оновили одне з найбільших укриттів міста, розташоване на вулиці Назарія Яремчука, 11. Завдяки спільним зусиллям Луцької міської ради, військової адміністрації та бізнесу за півтора місяця занедбаний підвал перетворився на безпечний і комфортний простір, де під час повітряної тривоги можуть перебувати понад 900 людей.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Укриття не лише привели до ладу, а й модернізували. Тут облаштували сучасні санвузли з холодною та гарячою водою, встановили бойлер і систему вентиляції. У приміщенні працює Wi-Fi, є 20 розеток, зручні лавки та запаси води.«Ще недавно тут були жахливі умови й численні скарги від лучан. Тепер є санвузли, гаряча вода, вентиляція, Wi-Fi, розетки для підзарядки телефонів і місця для сидіння. Укриття може вмістити орієнтовно 900 людей. Дякую представникам бізнесу та підряднику за співпрацю й оперативну роботу. Продовжуємо працювати над тим, щоб у громаді було більше належно облаштованих укриттів. Закликаю лучан не ігнорувати повітряні тривоги», — зазначив секретар Луцькради Андрій Разумовський.

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