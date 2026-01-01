Заморозки до -3°: які прогнози волинських синоптиків на середу, 14 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 14 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 14 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі по області 0-3°, вдень температура повітря по області 8-13° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі по області 0-3°, вдень температура повітря 8-13° тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 14 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі по області 0-3°, вдень температура повітря по області 8-13° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі по області 0-3°, вдень температура повітря 8-13° тепла.
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