Заморозки до -3°: які прогнози волинських синоптиків на середу, 14 жовтня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 14 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі по області 0-3°, вдень температура повітря по області 8-13° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі по області 0-3°, вдень температура повітря 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 14 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі по області 0-3°, вдень температура повітря по області 8-13° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі по області 0-3°, вдень температура повітря 8-13° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію