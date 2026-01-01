Ворожа атака на Луцьк: уламки дрона впали на «Адреналін Сіті»





Згодом інформацію підтвердив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.



"Ворог спрямував на область реактивний «шахед». Внаслідок його ураження в повітрі уламки впали на територію розважального центру «Адреналін Сіті» у Луцьку. Виникло загоряння даху приміщення розважального центру. Силами управління ДСНС пожежу вже вдалося локалізувати", - повідомив посадовець.



На щастя, ніхто з людей не постраждав - немає загиблих чи травмованих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 13 жовтня, у Луцьку пролунав вибух. Моніторингові канали повідомили про ймовірне влучання.Згодом інформацію підтвердив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк."Ворог спрямував на область реактивний «шахед». Внаслідок його ураження в повітрі уламки впали на територію розважального центру «Адреналін Сіті» у Луцьку. Виникло загоряння даху приміщення розважального центру. Силами управління ДСНС пожежу вже вдалося локалізувати", - повідомив посадовець.На щастя, ніхто з людей не постраждав - немає загиблих чи травмованих.

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