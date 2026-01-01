Ворожа атака на Луцьк: уламки дрона впали на «Адреналін Сіті»
Сьогодні, 20:12
У вівторок, 13 жовтня, у Луцьку пролунав вибух. Моніторингові канали повідомили про ймовірне влучання.
Згодом інформацію підтвердив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
"Ворог спрямував на область реактивний «шахед». Внаслідок його ураження в повітрі уламки впали на територію розважального центру «Адреналін Сіті» у Луцьку. Виникло загоряння даху приміщення розважального центру. Силами управління ДСНС пожежу вже вдалося локалізувати", - повідомив посадовець.
На щастя, ніхто з людей не постраждав - немає загиблих чи травмованих.
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Згодом інформацію підтвердив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
"Ворог спрямував на область реактивний «шахед». Внаслідок його ураження в повітрі уламки впали на територію розважального центру «Адреналін Сіті» у Луцьку. Виникло загоряння даху приміщення розважального центру. Силами управління ДСНС пожежу вже вдалося локалізувати", - повідомив посадовець.
На щастя, ніхто з людей не постраждав - немає загиблих чи травмованих.
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