На війні обірвалося життя військового з Волині Романа Дуди





Про це повідомили у Самарівській громаді.



10 жовтня 2026 року під час проходження військової служби внаслідок хвороби серця в населеному пункті Маховик Харківської області помер військовослужбовець, житель села Залисиця Дуда Роман Іларіонович 1974 р.н.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині помер військовий, житель села Залисиця Роман Іларіонович Дуда.Про це повідомили у Самарівській громаді.10 жовтня 2026 року під час проходження військової служби внаслідок хвороби серця в населеному пункті Маховик Харківської області помер військовослужбовець, житель села Залисиця Дуда Роман Іларіонович 1974 р.н.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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