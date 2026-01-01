На війні обірвалося життя військового з Волині Романа Дуди

На війні обірвалося життя військового з Волині Романа Дуди
На Харківщині помер військовий, житель села Залисиця Роман Іларіонович Дуда.

Про це повідомили у Самарівській громаді.

10 жовтня 2026 року під час проходження військової служби внаслідок хвороби серця в населеному пункті Маховик Харківської області помер військовослужбовець, житель села Залисиця Дуда Роман Іларіонович 1974 р.н.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.


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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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