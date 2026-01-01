У лікарні помер постраждалий від нападу із сокирою в ковельському «Епіцентрі»

У лікарні помер постраждалий від нападу із сокирою в ковельському «Епіцентрі»
Один із постраждалих внаслідок зухвалого нападу в «Епіцентрі» у Ковелі помер учора, 12 жовтня, в медичному закладі.

Про це Волинським Новинам повідомили в пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Чоловік 1980 року народження.

Постраждалий перебував на лікуванні у Львові.

Нагадаємо, 6 жовтня близько 16-ї години в одному з гіпермаркетів міста Ковеля чоловік узяв із вітрини сокиру та завдав тілесних ушкоджень трьом відвідувачам. У них діагностували рубані рани. Усіх постраждалих госпіталізували.

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Теги: Епіцентр, Ковель, напад, смерть
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