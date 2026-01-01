Помер колишній губернатор Волині Олександр Башкаленко

Олександр Костянтинович Башкаленко.



Про це



Олександр Башкаленко народився 16 травня 1961 р. в місті Махачкала Російської Федерації.



Вищу освіту здобув у Ризькому вищому військово-політичному Червонопрапорному училищі ім. Маршала Радянського Союзу Бірюзова С.С. Там же розпочав трудову діяльність курсантом.



Працював начальником відділення Збройних Сил Радянського Союзу, заступником командира групи – старшим інженером Збройних Сил Радянського Союзу, командиром групи Збройних Сил Радянського Союзу та начальником штабу – заступником командира дивізіону Збройних Сил Радянського Союзу.



З 1992 р. займався підприємницькою діяльністю. Очолював мале підприємство «Літа», ТзОВ «Стиль плюс» та ТзОВ «Екопрод».



У березні 2010 р. призначений першим заступником голови Волинської облдержадміністрації. Перебував на цій посаді майже чотири роки.



Очолив Волинську ОДА 5 лютого 2014 року, змінивши на посаді Бориса Клімчука в розпал подій Революції Гідності. Призначення Башкаленка викликало хвилю протестів. Активісти місцевого Євромайдану вимагали його відставки.



Уже 2 березня 2014 року його офіційно звільнили з посади голови Волинської ОДА, призначивши керувати Волинню Григорія Пустовіта. Тобто очільником області Олександр Башкаленко був менше місяця.



До 2015 року Олександр Башкаленко був головою Волинської обласної організації Партії регіонів. Опісля очолював обласний осередок «Опозиційного блоку».



У 2018 році заснував компанію з постачання енергоносіїв для населення ТОВ «Мегаватт Енерго». З 2021 року займав керівну посаду у компанії ТОВ «НекстТрейд».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 жовтня у віці 65 років помер ексголова Волинської облдержадміністрації, колишній депутат Волинської обласної ради, очільник волинського осередку Партії регіонівПро це Волинським Новинам стало відомо з власних джерел. Причиною смерті стали проблеми зі здоров'ям.Олександр Башкаленко народився 16 травня 1961 р. в місті Махачкала Російської Федерації.Вищу освіту здобув у Ризькому вищому військово-політичному Червонопрапорному училищі ім. Маршала Радянського Союзу Бірюзова С.С. Там же розпочав трудову діяльність курсантом.Працював начальником відділення Збройних Сил Радянського Союзу, заступником командира групи – старшим інженером Збройних Сил Радянського Союзу, командиром групи Збройних Сил Радянського Союзу та начальником штабу – заступником командира дивізіону Збройних Сил Радянського Союзу.З 1992 р. займався підприємницькою діяльністю. Очолював мале підприємство «Літа», ТзОВ «Стиль плюс» та ТзОВ «Екопрод».У березні 2010 р. призначений першим заступником голови Волинської облдержадміністрації. Перебував на цій посаді майже чотири роки.Очолив Волинську ОДА 5 лютого 2014 року, змінивши на посаді Бориса Клімчука в розпал подій Революції Гідності. Призначення Башкаленка викликало хвилю протестів. Активісти місцевого Євромайдану вимагали його відставки.Уже 2 березня 2014 року його офіційно звільнили з посади голови Волинської ОДА, призначивши керувати Волинню Григорія Пустовіта. Тобто очільником області Олександр Башкаленко був менше місяця.До 2015 року Олександр Башкаленко був головою Волинської обласної організації Партії регіонів. Опісля очолював обласний осередок «Опозиційного блоку».У 2018 році заснував компанію з постачання енергоносіїв для населення ТОВ «Мегаватт Енерго». З 2021 року займав керівну посаду у компанії ТОВ «НекстТрейд».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію