У Луцьку відновили руху автобуса №31
13 жовтня, 22:48
У зв’язку із завершенням ремонтних робіт 13 жовтня 2026 року відновлено рух автобусів за маршрутом №31 «ТЦ «Слон» — Медичний центр «Боголюби» вулицею Кравчука до ТЦ «Слон».
Про це повідомляє Луцька міська рада.
"Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Луцька міська рада.
"Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кабмін готує зміни у бронюванні, але взяв 5 днів на доопрацювання
13 жовтня, 23:19
У Луцьку відновили руху автобуса №31
13 жовтня, 22:48
На війні обірвалося життя військового з Волині Романа Дуди
13 жовтня, 21:42