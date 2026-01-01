У Луцьку відновили руху автобуса №31





Про це



"Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку із завершенням ремонтних робіт 13 жовтня 2026 року відновлено рух автобусів за маршрутом №31 «ТЦ «Слон» — Медичний центр «Боголюби» вулицею Кравчука до ТЦ «Слон».Про це повідомляє Луцька міська рада."Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок", - йдеться у повідомленні.

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