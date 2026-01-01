Кабмін готує зміни у бронюванні, але взяв 5 днів на доопрацювання





Про це повідомляє Ярослава Железняка в Telegram.



За повідомленням Железняка, сьогодні на засіданні Кабмін ухвалив постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".



Нардеп зазначає, що документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а в частині відсотка бронювання - з п’ятиденним. Інформацію про 5-денне доопрацювання підтверджують і джерела РБК-Україна.



"Це дуже чутлива тема, тому вирішили взяти більше часу для узгодження розміру відсотків", - пояснив співрозмовник РБК-Україна в уряді.



Зазначимо, вчора стало відомо, що квоту на бронь, зокрема в ОПК, планують скоротити на 15%. Така інініатива не знайшла підтримки у профільних відомствах, загалом у сфері, а також наштовхнулась на критику серед бізнес-спільноти.



Ще однією ідеєю станом на вчора була зміна у підході до обчислення загальної чисельності військовозобов’язаних на підприємстві, від якої вираховується стандартна 50-відсоткова квота. Із цієї бази хотіли виключити працівників з відстрочкою (студенти, опікуни або багатодітні батьки). Втім, як повідомляє Железняк та джерела РБК-Україна, від цієї ідеї відмовились.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабмін готує зміни у правилах бронювання від мобілізації. Однак, урядовці взяли 5 днів на доопрацювання норм відповідної постанови.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела та повідомлення нардепав Telegram.За повідомленням Железняка, сьогодні на засіданні Кабмін ухвалив постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".Нардеп зазначає, що документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а в частині відсотка бронювання - з п’ятиденним. Інформацію про 5-денне доопрацювання підтверджують і джерела РБК-Україна."Це дуже чутлива тема, тому вирішили взяти більше часу для узгодження розміру відсотків", - пояснив співрозмовник РБК-Україна в уряді.Зазначимо, вчора стало відомо, що квоту на бронь, зокрема в ОПК, планують скоротити на 15%. Така інініатива не знайшла підтримки у профільних відомствах, загалом у сфері, а також наштовхнулась на критику серед бізнес-спільноти.Ще однією ідеєю станом на вчора була зміна у підході до обчислення загальної чисельності військовозобов’язаних на підприємстві, від якої вираховується стандартна 50-відсоткова квота. Із цієї бази хотіли виключити працівників з відстрочкою (студенти, опікуни або багатодітні батьки). Втім, як повідомляє Железняк та джерела РБК-Україна, від цієї ідеї відмовились.

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