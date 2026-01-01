Кабмін готує зміни у бронюванні, але взяв 5 днів на доопрацювання
13 жовтня, 23:19
Кабмін готує зміни у правилах бронювання від мобілізації. Однак, урядовці взяли 5 днів на доопрацювання норм відповідної постанови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела та повідомлення нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
За повідомленням Железняка, сьогодні на засіданні Кабмін ухвалив постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".
Нардеп зазначає, що документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а в частині відсотка бронювання - з п’ятиденним. Інформацію про 5-денне доопрацювання підтверджують і джерела РБК-Україна.
"Це дуже чутлива тема, тому вирішили взяти більше часу для узгодження розміру відсотків", - пояснив співрозмовник РБК-Україна в уряді.
Зазначимо, вчора стало відомо, що квоту на бронь, зокрема в ОПК, планують скоротити на 15%. Така інініатива не знайшла підтримки у профільних відомствах, загалом у сфері, а також наштовхнулась на критику серед бізнес-спільноти.
Ще однією ідеєю станом на вчора була зміна у підході до обчислення загальної чисельності військовозобов’язаних на підприємстві, від якої вираховується стандартна 50-відсоткова квота. Із цієї бази хотіли виключити працівників з відстрочкою (студенти, опікуни або багатодітні батьки). Втім, як повідомляє Железняк та джерела РБК-Україна, від цієї ідеї відмовились.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела та повідомлення нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
За повідомленням Железняка, сьогодні на засіданні Кабмін ухвалив постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".
Нардеп зазначає, що документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а в частині відсотка бронювання - з п’ятиденним. Інформацію про 5-денне доопрацювання підтверджують і джерела РБК-Україна.
"Це дуже чутлива тема, тому вирішили взяти більше часу для узгодження розміру відсотків", - пояснив співрозмовник РБК-Україна в уряді.
Зазначимо, вчора стало відомо, що квоту на бронь, зокрема в ОПК, планують скоротити на 15%. Така інініатива не знайшла підтримки у профільних відомствах, загалом у сфері, а також наштовхнулась на критику серед бізнес-спільноти.
Ще однією ідеєю станом на вчора була зміна у підході до обчислення загальної чисельності військовозобов’язаних на підприємстві, від якої вираховується стандартна 50-відсоткова квота. Із цієї бази хотіли виключити працівників з відстрочкою (студенти, опікуни або багатодітні батьки). Втім, як повідомляє Железняк та джерела РБК-Україна, від цієї ідеї відмовились.
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