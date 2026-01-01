Чи очікувати магнітні бурі 14 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У середу, 14 жовтня, очікується середня магнітна активність.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у середу геомагнітне поле буде від нестабільного до незначного штормового рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", – йдеться у дописі.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у середу геомагнітне поле буде від нестабільного до незначного штормового рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", – йдеться у дописі.
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