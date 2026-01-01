Курс валют на 14 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 45,08 (+13 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,43 (+19 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий— 11,52 (+7 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України на 14 жовтня встановив новий історичний максимум курсу долара. Водночас європейська валюта та польський злотий також відновлюють зростання.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 45,08 (+13 коп.)Курс євро1 євро — 50,43 (+19 коп.)Курс злотого1 польський злотий— 11,52 (+7 коп.)

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