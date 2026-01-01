Курс валют на 14 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 14 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України на 14 жовтня встановив новий історичний максимум курсу долара. Водночас європейська валюта та польський злотий також відновлюють зростання.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 45,08 (+13 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,43 (+19 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий— 11,52 (+7 коп.)

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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