Курс валют на 14 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України на 14 жовтня встановив новий історичний максимум курсу долара. Водночас європейська валюта та польський злотий також відновлюють зростання.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,08 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,43 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий— 11,52 (+7 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,08 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,43 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий— 11,52 (+7 коп.)
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