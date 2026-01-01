Дрова в Україні різко здорожчали: скільки коштують 2026 року та де купити дешевше





Різниця в цінах пояснюється не лише націнкою посередників. На кінцеву вартість впливають доставка, розпилювання, коління та спосіб вимірювання деревини. Тому перед купівлею варто з’ясувати, де можна придбати дрова дешевше, які породи найкраще підходять для опалення та як перевірити, чи відповідає оплачений обсяг фактичній кількості палива.



Скільки коштують дрова в Україні восени 2026 року



Найдоступніші пропозиції паливної деревини зазвичай можна знайти безпосередньо в державних лісництвах. Тут ціна залежить від породи дерева та місця, де покупець забирає замовлення.



За прикладами пропозицій лісових господарств у жовтні 2026 року, вартість деревини становить:



Вид деревини або умови продажу



Ціна



М’яколистяні породи



від 1 134 грн/м³



Сосна та вільха



від 1 272 грн/м³



Твердолистяні породи на верхньому складі



від 1 274 грн/м³



Твердолистяні породи на проміжному складі



близько 1 544 грн/м³



Твердолистяні породи на нижньому складі



близько 1 901 грн/м³



Це ціни з окремих лісництв, а не єдиний тариф для всієї України. У різних областях вони можуть відрізнятися залежно від доступності деревини та умов її заготівлі.



У державних лісництвах зазвичай продають необроблені колоди, які перед використанням потрібно розпиляти та поколотити. Саме тому нижча початкова ціна не завжди означає, що покупець витратить менше грошей.



Чому вартість дров залежить від місця продажу



Навіть у межах одного лісового господарства ціни на однакову деревину можуть відрізнятися на кількасот гривень за кубометр. Причина полягає в тому, де саме зберігаються заготовлені колоди.



Найдешевшу деревину можна придбати на верхньому складі, який зазвичай розташований безпосередньо поблизу місця вирубування. Однак вивезти її звідти складніше, оскільки не до всіх лісових ділянок можна дістатися звичайним транспортом.



На проміжному складі деревина вже перебуває ближче до шляхів вивезення. Відповідно, її ціна вища через додаткові роботи з переміщення.



Найдорожчими серед таких пропозицій зазвичай є дрова на нижніх складах — облаштованих майданчиках із зручним під’їздом.



Вибір залежить від можливостей покупця. Якщо є власний вантажний транспорт та обладнання для обробки деревини, придбання дров безпосередньо з лісосіки може бути економнішим. В інших випадках зручніше замовити підготовлене паливо.



Скільки коштують колоті дрова у приватних продавців



На приватному ринку ціни зазвичай вищі, але й умови продажу можуть бути зручнішими. Покупцям пропонують порізані та поколоті дрова, іноді вже з доставкою до будинку.



У жовтні 2026 року серед оголошень трапляються такі ціни:



Порода деревини



Ціна за складометр



Сосна



3 800 грн



Клен канадський



4 250 грн



Дуб та акація



5 400 грн



Водночас в окремих пропозиціях мінімальне замовлення становить 6 складометрів.



За таку партію сосни доведеться заплатити 22 800 гривень, а за дуб чи акацію — 32 400 гривень.



Наведені суми є прикладами конкретних оголошень, а не середніми цінами для всієї країни. Вартість готового палива залежить від регіону, розміру партії та додаткових послуг.



Кубометр і складометр дров: у чому різниця та як не переплатити



Під час купівлі паливної деревини особливу увагу потрібно звертати на одиниці вимірювання. Продавці можуть називати ціну за кубометр, складометр або машину дров, хоча ці поняття мають різне значення.



Щільний кубометр — це один кубічний метр суцільної деревини без проміжків повітря.



Складометр — це акуратно укладений штабель дров розміром один метр завдовжки, завширшки та заввишки. Між полінами є вільний простір, тому фактичний обсяг деревини в ньому менший.



У середньому 1 складометр містить близько 0,7 кубометра щільної деревини. Однак точний показник залежить від форми полін, їхньої довжини та щільності укладання.



Ще один варіант — насипний кубометр. Так називають обсяг дров, які завантажили в кузов без упорядкованого складання. Через велику кількість проміжків фактичної деревини в такому обсязі зазвичай менше. Наприклад, якщо продавець пропонує 4 складометри дров, це не означає, що покупець отримає 4 щільні кубометри деревини.



Перевірити обсяг складених дров можна, вимірявши довжину, ширину та висоту штабеля й перемноживши отримані показники.



Саме тому перед оплатою потрібно уточнювати не лише ціну, а й спосіб вимірювання товару. Особливо це стосується оголошень, у яких пропонують «повну машину дров» без зазначення її фактичного обсягу.



Наскільки здорожчали дрова за рік



Порівняння окремих приватних оголошень за жовтень 2025 та жовтень 2026 року свідчить про суттєве зростання цін.



Зокрема, соснові дрова торік пропонували за 2 000 гривень за складометр, а цьогоріч в одному з оголошень їхня вартість становила вже 3 800 гривень. Це на 90% більше.



Дуб та акація за аналогічний період подорожчали з 2 900 до 5 400 гривень за складометр, тобто приблизно на 86%.



Вартість клена також помітно зросла: від 2 200 гривень за складометр 2025 року до 4 250 гривень за клен канадський 2026-го. Втім, через відмінності в назвах порід це порівняння є орієнтовним.



Такі зміни зафіксовані в окремих оголошеннях, тому не варто ототожнювати їх із загальним здорожчанням дров по всій Україні.



Які дрова найкраще підходять для опалення



Під час вибору палива важливо враховувати не лише його вартість, а й тепловіддачу.



Різні породи деревини мають неоднакову щільність, тому з однакового обсягу дров можна отримати різну кількість тепла.



Дуб. Щільна деревина, яка довго горить і забезпечує високу тепловіддачу. Добре підходить для тривалого опалення будинку, але зазвичай коштує дорожче.



Граб. Одна з найщільніших поширених порід. Цінується за тривале горіння та велику кількість тепла з одного складометра.



Акація. Має високу щільність і після належного висушування може забезпечувати ефективне тривале горіння.



Береза. Добре розпалюється, має достатню тепловіддачу та підходить для багатьох побутових опалювальних приладів.



Вільха. Менш щільна, ніж дуб чи граб, проте може бути доступнішою за ціною. Підходить для регулярного опалення.



Сосна. Зазвичай коштує дешевше, але через меншу щільність швидше згорає. Під час її використання особливо важливо дотримуватися правил експлуатації печі та регулярно очищувати димохід.



Для основного опалення часто обирають тверді породи, оскільки вони дозволяють отримати більше тепла з однакового обсягу сухої деревини.



Водночас слід враховувати, що навіть дорогі дубові дрова можуть горіти неефективно, якщо вони недостатньо висушені.



Чому не варто купувати сирі дрова

Вологість деревини безпосередньо впливає на витрати на опалення.



Під час горіння сирих дров значна частина енергії витрачається на випаровування води. Через це приміщення отримує менше корисного тепла, а палива потрібно більше. Крім того, волога деревина може спричиняти інтенсивне димоутворення та накопичення відкладень у димоході. Для побутового опалення зазвичай рекомендують використовувати дрова з вологістю до 20%.



Якщо деревина свіжозаготовлена, перед використанням її потрібно просушити. Залежно від породи, розміру полін та умов зберігання цей процес може тривати багато місяців.



Найкраще складати дрова під навісом, забезпечивши захист від опадів і достатню циркуляцію повітря.



Тому під час придбання варто уточнювати, чи готова деревина до використання, чи її ще потрібно сушити.



Де офіційно купити дрова в Україні



Для придбання паливної деревини без посередників українці можуть скористатися державним онлайн-магазином «ДроваЄ». Сервіс дозволяє знайти лісові господарства поблизу місця проживання, обрати необхідну породу дерева та оформити замовлення.



Після оформлення заявки представник лісового господарства зв’яжеться з покупцем для уточнення деталей. Якщо потрібна доставка, її вартість розраховують окремо.



Згідно з інформацією на офіційному сайті сервісу, одна людина може замовити до 15 кубометрів дров протягом року.



Як купити дрова дешевше та не натрапити на шахраїв



Варто враховувати не лише заявлену ціну, а й фактичну кількість деревини та умови продажу.



Щоб уникнути зайвих витрат, фахівці рекомендують дотримуватися кількох правил:



Уточнювати, чи продають дрова щільними кубометрами, складометрами або насипом.



Перевіряти породу деревини та її вологість.



З’ясовувати, чи входять у вартість розпилювання, коління, доставка та розвантаження.



Не погоджуватися на купівлю машини дров без інформації про точний обсяг.



За можливості перевіряти кількість і стан палива до остаточного розрахунку.



Не переказувати повну передоплату незнайомим продавцям без належних гарантій.



Особливу увагу варто звертати на підозріло дешеві пропозиції. Іноді за низькою ціною приховуються сирі дрова, менший обсяг або додаткові платежі, про які покупець дізнається лише після оформлення замовлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні опалювального сезону 2026–2027 років українці активно запасаються дровами. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та загрозу тривалих відключень електроенергії власники приватних будинків дедалі більше уваги приділяють альтернативному опаленню. Однак вартість паливної деревини суттєво відрізняється залежно від породи, регіону та продавця, пише ТСН Різниця в цінах пояснюється не лише націнкою посередників. На кінцеву вартість впливають доставка, розпилювання, коління та спосіб вимірювання деревини. Тому перед купівлею варто з’ясувати, де можна придбати дрова дешевше, які породи найкраще підходять для опалення та як перевірити, чи відповідає оплачений обсяг фактичній кількості палива.Найдоступніші пропозиції паливної деревини зазвичай можна знайти безпосередньо в державних лісництвах. Тут ціна залежить від породи дерева та місця, де покупець забирає замовлення.За прикладами пропозицій лісових господарств у жовтні 2026 року, вартість деревини становить:Вид деревини або умови продажуЦінаМ’яколистяні породивід 1 134 грн/м³Сосна та вільхавід 1 272 грн/м³Твердолистяні породи на верхньому складівід 1 274 грн/м³Твердолистяні породи на проміжному складіблизько 1 544 грн/м³Твердолистяні породи на нижньому складіблизько 1 901 грн/м³Це ціни з окремих лісництв, а не єдиний тариф для всієї України. У різних областях вони можуть відрізнятися залежно від доступності деревини та умов її заготівлі.У державних лісництвах зазвичай продають необроблені колоди, які перед використанням потрібно розпиляти та поколотити. Саме тому нижча початкова ціна не завжди означає, що покупець витратить менше грошей.Навіть у межах одного лісового господарства ціни на однакову деревину можуть відрізнятися на кількасот гривень за кубометр. Причина полягає в тому, де саме зберігаються заготовлені колоди.Найдешевшу деревину можна придбати на верхньому складі, який зазвичай розташований безпосередньо поблизу місця вирубування. Однак вивезти її звідти складніше, оскільки не до всіх лісових ділянок можна дістатися звичайним транспортом.На проміжному складі деревина вже перебуває ближче до шляхів вивезення. Відповідно, її ціна вища через додаткові роботи з переміщення.Найдорожчими серед таких пропозицій зазвичай є дрова на нижніх складах — облаштованих майданчиках із зручним під’їздом.Вибір залежить від можливостей покупця. Якщо є власний вантажний транспорт та обладнання для обробки деревини, придбання дров безпосередньо з лісосіки може бути економнішим. В інших випадках зручніше замовити підготовлене паливо.На приватному ринку ціни зазвичай вищі, але й умови продажу можуть бути зручнішими. Покупцям пропонують порізані та поколоті дрова, іноді вже з доставкою до будинку.У жовтні 2026 року серед оголошень трапляються такі ціни:Порода деревиниЦіна за складометрСосна3 800 грнКлен канадський4 250 грнДуб та акація5 400 грнВодночас в окремих пропозиціях мінімальне замовлення становить 6 складометрів.За таку партію сосни доведеться заплатити 22 800 гривень, а за дуб чи акацію — 32 400 гривень.Наведені суми є прикладами конкретних оголошень, а не середніми цінами для всієї країни. Вартість готового палива залежить від регіону, розміру партії та додаткових послуг.Під час купівлі паливної деревини особливу увагу потрібно звертати на одиниці вимірювання. Продавці можуть називати ціну за кубометр, складометр або машину дров, хоча ці поняття мають різне значення.Щільний кубометр — це один кубічний метр суцільної деревини без проміжків повітря.Складометр — це акуратно укладений штабель дров розміром один метр завдовжки, завширшки та заввишки. Між полінами є вільний простір, тому фактичний обсяг деревини в ньому менший.У середньому 1 складометр містить близько 0,7 кубометра щільної деревини. Однак точний показник залежить від форми полін, їхньої довжини та щільності укладання.Ще один варіант — насипний кубометр. Так називають обсяг дров, які завантажили в кузов без упорядкованого складання. Через велику кількість проміжків фактичної деревини в такому обсязі зазвичай менше. Наприклад, якщо продавець пропонує 4 складометри дров, це не означає, що покупець отримає 4 щільні кубометри деревини.Перевірити обсяг складених дров можна, вимірявши довжину, ширину та висоту штабеля й перемноживши отримані показники.Саме тому перед оплатою потрібно уточнювати не лише ціну, а й спосіб вимірювання товару. Особливо це стосується оголошень, у яких пропонують «повну машину дров» без зазначення її фактичного обсягу.Порівняння окремих приватних оголошень за жовтень 2025 та жовтень 2026 року свідчить про суттєве зростання цін.Зокрема, соснові дрова торік пропонували за 2 000 гривень за складометр, а цьогоріч в одному з оголошень їхня вартість становила вже 3 800 гривень. Це на 90% більше.Дуб та акація за аналогічний період подорожчали з 2 900 до 5 400 гривень за складометр, тобто приблизно на 86%.Вартість клена також помітно зросла: від 2 200 гривень за складометр 2025 року до 4 250 гривень за клен канадський 2026-го. Втім, через відмінності в назвах порід це порівняння є орієнтовним.Такі зміни зафіксовані в окремих оголошеннях, тому не варто ототожнювати їх із загальним здорожчанням дров по всій Україні.Під час вибору палива важливо враховувати не лише його вартість, а й тепловіддачу.Різні породи деревини мають неоднакову щільність, тому з однакового обсягу дров можна отримати різну кількість тепла.Дуб. Щільна деревина, яка довго горить і забезпечує високу тепловіддачу. Добре підходить для тривалого опалення будинку, але зазвичай коштує дорожче.Граб. Одна з найщільніших поширених порід. Цінується за тривале горіння та велику кількість тепла з одного складометра.Акація. Має високу щільність і після належного висушування може забезпечувати ефективне тривале горіння.Береза. Добре розпалюється, має достатню тепловіддачу та підходить для багатьох побутових опалювальних приладів.Вільха. Менш щільна, ніж дуб чи граб, проте може бути доступнішою за ціною. Підходить для регулярного опалення.Сосна. Зазвичай коштує дешевше, але через меншу щільність швидше згорає. Під час її використання особливо важливо дотримуватися правил експлуатації печі та регулярно очищувати димохід.Для основного опалення часто обирають тверді породи, оскільки вони дозволяють отримати більше тепла з однакового обсягу сухої деревини.Водночас слід враховувати, що навіть дорогі дубові дрова можуть горіти неефективно, якщо вони недостатньо висушені.Чому не варто купувати сирі дроваВологість деревини безпосередньо впливає на витрати на опалення.Під час горіння сирих дров значна частина енергії витрачається на випаровування води. Через це приміщення отримує менше корисного тепла, а палива потрібно більше. Крім того, волога деревина може спричиняти інтенсивне димоутворення та накопичення відкладень у димоході. Для побутового опалення зазвичай рекомендують використовувати дрова з вологістю до 20%.Якщо деревина свіжозаготовлена, перед використанням її потрібно просушити. Залежно від породи, розміру полін та умов зберігання цей процес може тривати багато місяців.Найкраще складати дрова під навісом, забезпечивши захист від опадів і достатню циркуляцію повітря.Тому під час придбання варто уточнювати, чи готова деревина до використання, чи її ще потрібно сушити.Для придбання паливної деревини без посередників українці можуть скористатися державним онлайн-магазином «ДроваЄ». Сервіс дозволяє знайти лісові господарства поблизу місця проживання, обрати необхідну породу дерева та оформити замовлення.Після оформлення заявки представник лісового господарства зв’яжеться з покупцем для уточнення деталей. Якщо потрібна доставка, її вартість розраховують окремо.Згідно з інформацією на офіційному сайті сервісу, одна людина може замовити до 15 кубометрів дров протягом року.Варто враховувати не лише заявлену ціну, а й фактичну кількість деревини та умови продажу.Щоб уникнути зайвих витрат, фахівці рекомендують дотримуватися кількох правил:Уточнювати, чи продають дрова щільними кубометрами, складометрами або насипом.Перевіряти породу деревини та її вологість.З’ясовувати, чи входять у вартість розпилювання, коління, доставка та розвантаження.Не погоджуватися на купівлю машини дров без інформації про точний обсяг.За можливості перевіряти кількість і стан палива до остаточного розрахунку.Не переказувати повну передоплату незнайомим продавцям без належних гарантій.Особливу увагу варто звертати на підозріло дешеві пропозиції. Іноді за низькою ціною приховуються сирі дрова, менший обсяг або додаткові платежі, про які покупець дізнається лише після оформлення замовлення.

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