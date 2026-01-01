У Луцьку вночі російський дрон вдарив по нафтобазі

У Луцьку вночі російський дрон вдарив по нафтобазі
Сьогодні вночі, 14 жовтня, в Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на території нафтобази.

Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

"Загоряння сталося близько другої години ночі.

Рятувальники ліквідували пожежу о 4:38.

Дякую працівникам ДСНС за професійну роботу.

Закликаю лучан під час повітряної тривоги перебувати в укриттях і не нехтувати правилами безпеки", - зазначив він.

Нагадаємо, що вчора, 13 жовтня, внаслідок ураження в повітрі російського дрона уламки впали на територію розважального центру «Адреналін Сіті» у Луцьку. Виникло загоряння даху приміщення розважального центру.

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Теги: Луцьк, атака
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