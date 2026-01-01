Такої неповаги до США ще не було: Зеленський - про нічний обстріл Росії, яка вдарила 39 балістичними ракетами і 120 дронами
Сьогодні, 09:45
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 14 жовтня росіяни запустили по Україні 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражувальних боєприпасів, більшість із яких спрямували на енергетику й критичну інфраструктуру.
Про це він написав у соцмережах, повідомляє Громадське.
«Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю — такої демонстративної неповаги росії до Америки ще не було. росія не вважає заяви президента Америки сильними», — написав Зеленський.
За його словами, наразі понад 600 тисяч людей перебувають без електроенергії, але «можуть бути й більші відключення». Відомо про пошкодження обʼєктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу.
На тлі цього Зеленський закликав президента США Дональда Трампа ввести «сильні» санкції Ліндсі Грема проти росії, а також передати Україні додаткові ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.
«Президент Америки має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості й тиску на агресора», — додав глава держави.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва балістичними ракетами відомо про 3 загиблих і щонайменше 21 постраждалих.
Також сьогодні вночі, 14 жовтня, в Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на території нафтобази.
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Про це він написав у соцмережах, повідомляє Громадське.
«Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю — такої демонстративної неповаги росії до Америки ще не було. росія не вважає заяви президента Америки сильними», — написав Зеленський.
За його словами, наразі понад 600 тисяч людей перебувають без електроенергії, але «можуть бути й більші відключення». Відомо про пошкодження обʼєктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу.
На тлі цього Зеленський закликав президента США Дональда Трампа ввести «сильні» санкції Ліндсі Грема проти росії, а також передати Україні додаткові ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.
«Президент Америки має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості й тиску на агресора», — додав глава держави.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва балістичними ракетами відомо про 3 загиблих і щонайменше 21 постраждалих.
Також сьогодні вночі, 14 жовтня, в Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на території нафтобази.
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