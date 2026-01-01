У Волинському фаховому коледжі НУХТ обрали директорку. ФОТО

У Волинському фаховому коледжі НУХТ обрали директорку. ФОТО
У Волинському фаховому коледжі Національного університету харчових технологій обрали керівницю навчального закладу. Нею стала Леся Стешенко.

Про це повідомили на сайті Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій.

Вибори директора відбулися 13 жовтня під час конференції трудового колективу закладу.

Кандидатуру Лесі Стешенко одноголосно підтримали представники трудового колективу та студентського самоврядування.

Під час конференції Леся Стешенко представила програму розвитку коледжу, яка отримала схвалення та підтримку присутніх.

У закладі привітали новообрану директорку та побажали їй успіхів у подальшому розвитку коледжу.


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Теги: Леся Стешенко
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