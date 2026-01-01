У Луцьку продають Будинок Варковицьких: що відомо про приміщення





Інформацію про продаж оприлюднили на популярному сайті оголошень, передає



Будівля розташована на пішохідній вулиці в центрі Луцька, поруч із ЦНАПом. За описом продавця, це споруда початку XX століття в стилі модерн із декоративним фасадом і гранітними сходами.



На цокольному поверсі площею 247 м² облаштований бар-ресторан із двома залами, кухнею та технічними приміщеннями. Перший поверх (120 м²) має торговельний зал із панорамними вітринами та виходом на пішохідну вулицю. На другому поверсі (90 м²) є торговельний зал, кабінети та санвузол. Також до об’єкта належить тераса площею 105 м², яку можна використовувати як літній майданчик.



У будівлі є газове опалення, центральне водопостачання та каналізація. Електрична потужність становить 70 кВт. Також облаштовані кондиціонери, сигналізація та вихід у задній двір. Водночас під час ремонту чи заміни вікон потрібно враховувати можливі обмеження, пов’язані з історичним статусом будівлі.



Журналісти ВСН запитали представника продавця, які приміщення входять до об’єкта продажу та чи залишилися в будівлі орендарі. За його словами, покупець отримує весь комплекс, однак оформлення відбувається за двома окремими договорами: на ресторанну частину та приміщення магазину-бара.



На момент розмови частину приміщень на другому поверсі ще орендували. Представник продавця зазначив, що це питання врегулюється під час продажу:



«У будь-якому разі питання з орендарями, які залишилися на верхніх поверхах, можна буде вирішити, адже їх там небагато. На початку, можливо, буде вигідно залишити їх, оскільки вони сплачують непогану орендну плату.



Якщо вирішите замінити вікна, доведеться встановлювати аналогічні за формою та узгоджувати їхній вигляд із відповідними органами, зважаючи на історичну цінність будівлі. Водночас опалення, комунікації та центральна каналізація вже облаштовані».



У тексті оголошення конкретної вартості нерухомості не зазначили. Продавець пропонує обговорювати ціну індивідуально під час зустрічі з потенційним покупцем.

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