Як зробити пастку проти комах на яблуні: осіння хитрість для захисту майбутнього врожаю





Чому звичайний картон допомагає боротися зі шкідниками яблунь



Найбільшу користь картонні пастки можуть принести в боротьбі з яблуневою плодожеркою — поширеним шкідником плодових дерев. Саме її личинки часто стають причиною появи червивих яблук. Вони проникають усередину плодів, живляться м’якоттю та насінням, залишаючи характерні ходи.



Після завершення живлення частина гусені залишає плоди та шукає затишне місце для перетворення на лялечку або зимівлі. Личинки можуть ховатися у тріщинах кори, під її відшарованими ділянками та в інших захищених місцях. Цю особливість і використовують садівники.



Гофрований картон має хвилястий внутрішній шар із вузькими порожнинами. Для гусені такі заглиблення можуть здаватися зручним укриттям. Якщо закріпити картонну смугу навколо стовбура в потрібний період, частина личинок заповзе всередину. Згодом пастку можна зняти разом зі шкідниками.



Як зробити ловильний пояс для яблуні зі старої коробки



Для виготовлення пастки не потрібно купувати спеціальні матеріали. Достатньо знайти шматок звичайного гофрованого картону та м’яку мотузку для закріплення. Найкраще підходить нефарбований картон без пластикового покриття, залишків скотчу та забруднень.



Зробити пастку можна за кілька кроків:



Підготуйте картон. Виріжте смугу завширшки приблизно 10–15 сантиметрів. Її довжини має вистачати, щоб обгорнути стовбур дерева з невеликим запасом.



Виберіть місце. Закріпіть смугу навколо стовбура приблизно на висоті 30–50 сантиметрів від землі.



Правильно розташуйте картон. Гофровані порожнини повинні залишатися доступними для личинок. Саме вони слугуватимуть укриттям.



Закріпіть пояс. Використовуйте джутовий шнур або іншу м’яку мотузку. Картон має добре триматися на стовбурі, але не перетискати кору.



Перевіряйте пастку. Час від часу оглядайте картон, щоб вчасно виявити личинок і не залишити їх зимувати на дереві.



Не варто прибивати пояс цвяхами або надто сильно затягувати дротом. Це може пошкодити кору, особливо на молодих яблунях. Якщо дерево має дуже нерівну поверхню, картон потрібно розташувати так, щоб він утворював доступні для комах заглиблення, але не травмував стовбур.



Коли встановлювати картонні пастки на яблуні



Час встановлення має вирішальне значення.



Ловильний пояс найкраще працює тоді, коли гусінь залишає плоди та починає шукати місця для заляльковування або зимівлі. Залежно від регіону та погодних умов це може відбуватися наприкінці літа й на початку осені.



Чекати повного листопаду для встановлення картонної пастки не завжди доцільно. Якщо більшість личинок уже сховалася під корою, новий пояс може виявитися малоефективним.



Якщо встановити пояс лише наприкінці жовтня, коли похолодання вже змусило личинок знайти укриття, очікуваний результат може бути значно слабшим.



Коли знімати картон і що робити зі шкідниками



Це найважливіший етап використання ловильного поясу. Картон не можна залишати на дереві безконтрольно до наступного літа. Інакше частина шкідників зможе завершити розвиток і згодом вилетіти з пастки дорослими метеликами.



Протягом періоду активності личинок пояси варто оглядати приблизно раз на один-два тижні. Якщо всередині накопичилися шкідники, картон потрібно зняти та замінити.



Пастки, встановлені для збирання зимуючих личинок, знімають пізньої осені або на початку зими, до весняного відродження шкідників. Робити це бажано обережно, підстеливши під дерево плівку або поставивши відповідну ємність. Так личинки, які випадуть із картону, не залишаться на землі.



Використаний пояс потрібно зібрати в щільний пакет і утилізувати так, щоб шкідники не змогли повернутися в сад. Не слід залишати його в компості або просто скидати під деревом.



Спалювання картону на ділянці не є обов’язковим і може суперечити місцевим правилам поводження з відходами.



Наскільки ефективні картонні пастки проти плодожерки



Картонний пояс може допомогти зменшити кількість личинок яблуневої плодожерки, але повністю позбутися шкідника лише таким способом навряд чи вдасться. Річ у тім, що не всі гусениці шукають укриття саме на стовбурі. Частина може залишатися в плодах, ховатися в інших місцях або зимувати поза деревом.



Крім того, результат залежить від того, наскільки вчасно встановили пастку. Найкраще метод підходить для невеликих присадибних садів, де є можливість регулярно оглядати дерева.



Водночас він має важливу перевагу: для створення картонного поясу не потрібні інсектициди, а сам спосіб спрямований на механічне вилучення шкідників.



Проте не варто очікувати, що одна смуга картону гарантовано збере сотні личинок. Їхня кількість залежатиме від зараженості дерева та умов сезону.



Що ще зробити восени, щоб наступного року яблука не були червивими



Щоб боротьба з плодожеркою була ефективнішою, картонні пояси потрібно поєднувати з іншими заходами догляду.



Насамперед слід регулярно прибирати опалі яблука, особливо ті, що мають отвори, сліди гусені або передчасно почали гнити. У таких плодах можуть залишатися личинки, які згодом продовжать свій розвиток.



Не менш важливо прибирати з дерев пошкоджені та муміфіковані плоди, що залишилися після збору врожаю.



На старих яблунях варто оглядати кору. Якщо є відмерлі та вже відокремлені фрагменти, під якими можуть ховатися шкідники, їх можна обережно прибрати, не травмуючи здорові тканини.



Навесні для спостереження за появою дорослих метеликів плодожерки можна використовувати феромонні пастки. Вони допомагають визначити період активності шкідника, хоча самі собою не гарантують повного захисту врожаю.



Якщо зараження сильне, можуть знадобитися додаткові заходи захисту, підібрані відповідно до виду шкідника та дозволених для яблуні препаратів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восени садівники зазвичай прибирають опале листя, обрізають пошкоджені гілки та готують плодові дерева до зимівлі. Проте є ще один простий спосіб зменшити кількість шкідників, які можуть пошкодити майбутній урожай. Для цього знадобиться звичайний гофрований картон від старої коробки. Якщо правильно закріпити його на стовбурі яблуні, він перетвориться на пастку для гусені яблуневої плодожерки. Такий метод може стати корисним доповненням до осіннього догляду за садом, пише ТСН Найбільшу користь картонні пастки можуть принести в боротьбі з яблуневою плодожеркою — поширеним шкідником плодових дерев. Саме її личинки часто стають причиною появи червивих яблук. Вони проникають усередину плодів, живляться м’якоттю та насінням, залишаючи характерні ходи.Після завершення живлення частина гусені залишає плоди та шукає затишне місце для перетворення на лялечку або зимівлі. Личинки можуть ховатися у тріщинах кори, під її відшарованими ділянками та в інших захищених місцях. Цю особливість і використовують садівники.Гофрований картон має хвилястий внутрішній шар із вузькими порожнинами. Для гусені такі заглиблення можуть здаватися зручним укриттям. Якщо закріпити картонну смугу навколо стовбура в потрібний період, частина личинок заповзе всередину. Згодом пастку можна зняти разом зі шкідниками.Для виготовлення пастки не потрібно купувати спеціальні матеріали. Достатньо знайти шматок звичайного гофрованого картону та м’яку мотузку для закріплення. Найкраще підходить нефарбований картон без пластикового покриття, залишків скотчу та забруднень.Зробити пастку можна за кілька кроків:Підготуйте картон. Виріжте смугу завширшки приблизно 10–15 сантиметрів. Її довжини має вистачати, щоб обгорнути стовбур дерева з невеликим запасом.Виберіть місце. Закріпіть смугу навколо стовбура приблизно на висоті 30–50 сантиметрів від землі.Правильно розташуйте картон. Гофровані порожнини повинні залишатися доступними для личинок. Саме вони слугуватимуть укриттям.Закріпіть пояс. Використовуйте джутовий шнур або іншу м’яку мотузку. Картон має добре триматися на стовбурі, але не перетискати кору.Перевіряйте пастку. Час від часу оглядайте картон, щоб вчасно виявити личинок і не залишити їх зимувати на дереві.Не варто прибивати пояс цвяхами або надто сильно затягувати дротом. Це може пошкодити кору, особливо на молодих яблунях. Якщо дерево має дуже нерівну поверхню, картон потрібно розташувати так, щоб він утворював доступні для комах заглиблення, але не травмував стовбур.Час встановлення має вирішальне значення.Ловильний пояс найкраще працює тоді, коли гусінь залишає плоди та починає шукати місця для заляльковування або зимівлі. Залежно від регіону та погодних умов це може відбуватися наприкінці літа й на початку осені.Чекати повного листопаду для встановлення картонної пастки не завжди доцільно. Якщо більшість личинок уже сховалася під корою, новий пояс може виявитися малоефективним.Якщо встановити пояс лише наприкінці жовтня, коли похолодання вже змусило личинок знайти укриття, очікуваний результат може бути значно слабшим.Це найважливіший етап використання ловильного поясу. Картон не можна залишати на дереві безконтрольно до наступного літа. Інакше частина шкідників зможе завершити розвиток і згодом вилетіти з пастки дорослими метеликами.Протягом періоду активності личинок пояси варто оглядати приблизно раз на один-два тижні. Якщо всередині накопичилися шкідники, картон потрібно зняти та замінити.Пастки, встановлені для збирання зимуючих личинок, знімають пізньої осені або на початку зими, до весняного відродження шкідників. Робити це бажано обережно, підстеливши під дерево плівку або поставивши відповідну ємність. Так личинки, які випадуть із картону, не залишаться на землі.Використаний пояс потрібно зібрати в щільний пакет і утилізувати так, щоб шкідники не змогли повернутися в сад. Не слід залишати його в компості або просто скидати під деревом.Спалювання картону на ділянці не є обов’язковим і може суперечити місцевим правилам поводження з відходами.Картонний пояс може допомогти зменшити кількість личинок яблуневої плодожерки, але повністю позбутися шкідника лише таким способом навряд чи вдасться. Річ у тім, що не всі гусениці шукають укриття саме на стовбурі. Частина може залишатися в плодах, ховатися в інших місцях або зимувати поза деревом.Крім того, результат залежить від того, наскільки вчасно встановили пастку. Найкраще метод підходить для невеликих присадибних садів, де є можливість регулярно оглядати дерева.Водночас він має важливу перевагу: для створення картонного поясу не потрібні інсектициди, а сам спосіб спрямований на механічне вилучення шкідників.Проте не варто очікувати, що одна смуга картону гарантовано збере сотні личинок. Їхня кількість залежатиме від зараженості дерева та умов сезону.Щоб боротьба з плодожеркою була ефективнішою, картонні пояси потрібно поєднувати з іншими заходами догляду.Насамперед слід регулярно прибирати опалі яблука, особливо ті, що мають отвори, сліди гусені або передчасно почали гнити. У таких плодах можуть залишатися личинки, які згодом продовжать свій розвиток.Не менш важливо прибирати з дерев пошкоджені та муміфіковані плоди, що залишилися після збору врожаю.На старих яблунях варто оглядати кору. Якщо є відмерлі та вже відокремлені фрагменти, під якими можуть ховатися шкідники, їх можна обережно прибрати, не травмуючи здорові тканини.Навесні для спостереження за появою дорослих метеликів плодожерки можна використовувати феромонні пастки. Вони допомагають визначити період активності шкідника, хоча самі собою не гарантують повного захисту врожаю.Якщо зараження сильне, можуть знадобитися додаткові заходи захисту, підібрані відповідно до виду шкідника та дозволених для яблуні препаратів.

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