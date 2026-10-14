Росія масовано атакувала Укрзалізницю в різних областях: вокзали, станції, депо
Сьогодні, 10:13
Уночі 14 жовтня Росія масовано атакувала залізничні об'єкти в різних областях України. Під атакою були локомотивні і вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали і станції та рухомий склад.
Про це повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Він зазначив, що росіяни атакували залізницю в Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Харківській і Тернопільській областях, пише LB.ua.
«Тернопільщина. Вибивало енергетику, наші фахівці тут вже відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки - організовували альтернативні та забезпечували проїзд. Ключове – всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат. Матеріальні втрати – суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням», – йдеться в повідомленні голови правління.
Перцовський додав, що поїзди столичного вузла призупиняли через балістичну атаку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Він зазначив, що росіяни атакували залізницю в Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Харківській і Тернопільській областях, пише LB.ua.
«Тернопільщина. Вибивало енергетику, наші фахівці тут вже відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки - організовували альтернативні та забезпечували проїзд. Ключове – всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат. Матеріальні втрати – суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням», – йдеться в повідомленні голови правління.
Перцовський додав, що поїзди столичного вузла призупиняли через балістичну атаку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
37 «гераней» збили на Волині та ще у чотирьох західних областях: військові показали відео знищення дрона
Сьогодні, 10:21
Росія масовано атакувала Укрзалізницю в різних областях: вокзали, станції, депо
Сьогодні, 10:13
Такої неповаги до США ще не було: Зеленський - про нічний обстріл Росії, яка вдарила 39 балістичними ракетами і 120 дронами
Сьогодні, 09:45
У Волинському фаховому коледжі НУХТ обрали директорку. ФОТО
Сьогодні, 09:40