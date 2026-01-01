37 «гераней» збили на Волині та ще у чотирьох західних областях: військові показали відео знищення дрона

37 «гераней» збили на Волині та ще у чотирьох західних областях: військові показали відео знищення дрона
Вдень 13 жовтня та вночі 14 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 37 реактивних БпЛА типу «Герань-4».

Ворожі цілі знищено над, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською , Львівською та Волинською областями.

Військові показали момент знищення ворожої «Герані-4» льотчиком «West» бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід» під час нещодавньої атаки на західному напрямку.

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
37 «гераней» збили на Волині та ще у чотирьох західних областях: військові показали відео знищення дрона

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 14 жовтня, в Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на території нафтобази.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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