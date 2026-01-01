Коли у Луцьку розпочнеться опалювальний сезон





Таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету у середу, 14 жовтня, під час чергового засідання,



Як розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський, опалювальний сезон у Луцьку розпочнуть відповідно до встановлених правил — після зниження середньодобової температури до +8 °C або нижче протягом трьох діб.



«Керуємося даними обласного гідрометцентру. Учора середньодобова температура становила +5,2 °C. Відстежуємо температуру надалі й відповідно розпочинатимемо опалювальний сезон. Усі об’єкти — джерела виробництва теплової енергії, які перебувають на балансі підприємства «Луцьктепло», — готові до зими. Сьогодні завершуємо останні врізки в теплових камерах мереж. Відзавтра плануємо подати теплоносій на центральні теплові пункти та відновити гаряче водопостачання від великої котельні. Усі джерела виробництва тепла забезпечені резервним автономним електроживленням, генератори належним чином обслужені, пальне закуплене. Маємо в експлуатації три когенераційні установки, які забезпечуватимуть електроенергією об’єкти виробництва тепла, що покривають близько 60% споживачів. Підприємство до зими готове. Чекаємо на відповідні погодні умови, за яких розпочнемо опалювальний сезон», — зазначив Іван Скорупський.



Насамперед теплом забезпечуватимуть дитячі, лікувальні та навчальні заклади.



Секретар міської ради Андрій Разумовський поцікавився, чи все готове до початку опалювального сезону та чи має підприємство погоджені обсяги газу. Іван Скорупський відповів, що підприємство документально оформило договір на забезпечення необхідних обсягів газу на опалювальний сезон.



Також Андрій Разумовський запитав, коли лучанам відновлять гаряче водопостачання.



«Сьогодні виконуються останні врізки в теплових камерах. Відзавтра почнемо відновлювати гаряче водопостачання від великої котельні до 22 центральних теплових пунктів: на 20 подамо гарячу воду завтра, ще на два — у п’ятницю або суботу», — повідомив Іван Скорупський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді опалювальний сезон 2026/2027 років розпочнеться після того, як середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль становитиме +8 °C або нижче.Таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету у середу, 14 жовтня, під час чергового засідання, повідомляють у міській раді.Як розповів директор ДКП «Луцьктепло», опалювальний сезон у Луцьку розпочнуть відповідно до встановлених правил — після зниження середньодобової температури до +8 °C або нижче протягом трьох діб.«Керуємося даними обласного гідрометцентру. Учора середньодобова температура становила +5,2 °C. Відстежуємо температуру надалі й відповідно розпочинатимемо опалювальний сезон. Усі об’єкти — джерела виробництва теплової енергії, які перебувають на балансі підприємства «Луцьктепло», — готові до зими. Сьогодні завершуємо останні врізки в теплових камерах мереж. Відзавтра плануємо подати теплоносій на центральні теплові пункти та відновити гаряче водопостачання від великої котельні. Усі джерела виробництва тепла забезпечені резервним автономним електроживленням, генератори належним чином обслужені, пальне закуплене. Маємо в експлуатації три когенераційні установки, які забезпечуватимуть електроенергією об’єкти виробництва тепла, що покривають близько 60% споживачів. Підприємство до зими готове. Чекаємо на відповідні погодні умови, за яких розпочнемо опалювальний сезон», — зазначив Іван Скорупський.Насамперед теплом забезпечуватимуть дитячі, лікувальні та навчальні заклади.Секретар міської радипоцікавився, чи все готове до початку опалювального сезону та чи має підприємство погоджені обсяги газу. Іван Скорупський відповів, що підприємство документально оформило договір на забезпечення необхідних обсягів газу на опалювальний сезон.Також Андрій Разумовський запитав, коли лучанам відновлять гаряче водопостачання.«Сьогодні виконуються останні врізки в теплових камерах. Відзавтра почнемо відновлювати гаряче водопостачання від великої котельні до 22 центральних теплових пунктів: на 20 подамо гарячу воду завтра, ще на два — у п’ятницю або суботу», — повідомив Іван Скорупський.

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