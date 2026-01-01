Фермер з Волині розповів про збір картоплі на Волині: яка урожайність та ціни





На ринках картоплю продають по 15–20 гривень за кілограм. Зі слів фермерів, через літню спеку та високу вартість виробництва вони стикаються з труднощами, пише



Як збирають картоплю на Волині



У селі Доросині на Волині картоплю збирають за допомогою спеціального комбайна. Він викопує бульби із землі та відділяє їх від ґрунту. Така техніка дає змогу заощаджувати час і зменшувати потребу в ручній праці.



Механізатор Сергій Козак працює в полі 14 років. За його словами, комбайн полегшує збір урожаю, хоча його обслуговування потребує дорогих запчастин.



«Ми копаємо 20 рядків в день, бо швидко не підеш, землі багато, то ми десь копаємо три машини в день, це приблизно 10-12 тонн», — говорить механізатор.



Господарство обробляє понад 400 гектарів землі. Тут також вирощують сою, пшеницю, ріпак і кукурудзу. Під картоплю цього року відвели чотири гектари.



Відмова від вирощування частини овочів



За словами керівника господарства Руслана Хомича, цього року тут свідомо відмовилися від вирощування традиційного борщового набору — капусти, моркви та столового буряка. Фермер пояснює це високою собівартістю продукції, браком працівників і низькими закупівельними цінами.



«Не може бути морква, буряк і капуста в межах 2-5 гривень при всіх інших витратах. Гектар овочів тільки посів чи посадка обходиться в межах 120-150 тисяч гривень, — додає Руслан Хомич. — Насіння овочів, таких як капуста, морква, столовий буряк, стартує від 800-1200 євро на один гектар, це тільки насіння»



«Картопля — це соціальний проєкт»



Картоплю в господарстві посадили у травні. Обрали пізній сорт «Агрія», який фермер характеризує як не надто поширений у регіоні, але смачний. За тонну посадкового матеріалу господарство заплатило 27 тисяч гривень. Усього придбали три тонни.



«На Волині картопля — це соціальний проєкт, заробити кошти на картоплі — рідкість, — вважає фермер. — Ми в основному заробляємо на кукурудзі і ріпаку».



За словами Руслана Хомича, через літню спеку розвиток рослин сповільнився. Коли температура повітря перевищувала 27 градусів, картопля практично перестала рости. Згодом, у вересні, рослини відновилися.



Зібрану картоплю звозять до сховища, де її просушують, перебирають і готують до зберігання.



Скільки картоплі виростили на Волині та які ціни



Цього року на Волині картоплею засадили 42,5 тисячі гектарів. Понад 95% цієї культури в області вирощують в особистих селянських господарствах. Як розповів начальник відділу рослинництва обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш, під урожай 2026 року в області посадили близько 500 гектарів картоплі. Середня врожайність, за його словами, становить 250–300 центнерів з гектара.



На споживчих ринках Волині картоплю продають по 15–20 гривень за кілограм.



«Якщо хтось хоче купити зараз насіння картоплі, затоваритися на зиму, то ж саме час, адже цінова політика зараз найбільш приємна», — резюмував посадовець.



Чому цей сезон складний для фермерів



Зі слів Руслана Хомича, цього року його господарство зіштовхнулося не лише з погодними труднощами, а й зі зниженням цін на сільськогосподарську продукцію та зростанням витрат.



Зокрема, пшеницю другого класу торік господарство продавало по 10 гривень за кілограм із ПДВ, а цього року — по шість гривень. Водночас витрати на її вирощування збільшилися.



Фермер каже, що за таких умов господарству дедалі складніше залишатися прибутковим. «Що найскладніше — війна, тому що вона забирає не тільки гроші, а й можливість працювати на українській землі», — зазначив Руслан Хомич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині наближається до завершення сезон збору картоплі. Цього року в області засадили нею 42,5 тисячі гектарів, а середня врожайність становить 250–300 центнерів з гектара.На ринках картоплю продають по 15–20 гривень за кілограм. Зі слів фермерів, через літню спеку та високу вартість виробництва вони стикаються з труднощами, пише Суспільне У селі Доросині на Волині картоплю збирають за допомогою спеціального комбайна. Він викопує бульби із землі та відділяє їх від ґрунту. Така техніка дає змогу заощаджувати час і зменшувати потребу в ручній праці.Механізаторпрацює в полі 14 років. За його словами, комбайн полегшує збір урожаю, хоча його обслуговування потребує дорогих запчастин.«Ми копаємо 20 рядків в день, бо швидко не підеш, землі багато, то ми десь копаємо три машини в день, це приблизно 10-12 тонн», — говорить механізатор.Господарство обробляє понад 400 гектарів землі. Тут також вирощують сою, пшеницю, ріпак і кукурудзу. Під картоплю цього року відвели чотири гектари.За словами керівника господарства, цього року тут свідомо відмовилися від вирощування традиційного борщового набору — капусти, моркви та столового буряка. Фермер пояснює це високою собівартістю продукції, браком працівників і низькими закупівельними цінами.«Не може бути морква, буряк і капуста в межах 2-5 гривень при всіх інших витратах. Гектар овочів тільки посів чи посадка обходиться в межах 120-150 тисяч гривень, — додає Руслан Хомич. — Насіння овочів, таких як капуста, морква, столовий буряк, стартує від 800-1200 євро на один гектар, це тільки насіння»Картоплю в господарстві посадили у травні. Обрали пізній сорт «Агрія», який фермер характеризує як не надто поширений у регіоні, але смачний. За тонну посадкового матеріалу господарство заплатило 27 тисяч гривень. Усього придбали три тонни.«На Волині картопля — це соціальний проєкт, заробити кошти на картоплі — рідкість, — вважає фермер. — Ми в основному заробляємо на кукурудзі і ріпаку».За словами Руслана Хомича, через літню спеку розвиток рослин сповільнився. Коли температура повітря перевищувала 27 градусів, картопля практично перестала рости. Згодом, у вересні, рослини відновилися.Зібрану картоплю звозять до сховища, де її просушують, перебирають і готують до зберігання.Цього року на Волині картоплею засадили 42,5 тисячі гектарів. Понад 95% цієї культури в області вирощують в особистих селянських господарствах. Як розповів начальник відділу рослинництва обласного департаменту агропромислового розвитку, під урожай 2026 року в області посадили близько 500 гектарів картоплі. Середня врожайність, за його словами, становить 250–300 центнерів з гектара.На споживчих ринках Волині картоплю продають по 15–20 гривень за кілограм.«Якщо хтось хоче купити зараз насіння картоплі, затоваритися на зиму, то ж саме час, адже цінова політика зараз найбільш приємна», — резюмував посадовець.Зі слів Руслана Хомича, цього року його господарство зіштовхнулося не лише з погодними труднощами, а й зі зниженням цін на сільськогосподарську продукцію та зростанням витрат.Зокрема, пшеницю другого класу торік господарство продавало по 10 гривень за кілограм із ПДВ, а цього року — по шість гривень. Водночас витрати на її вирощування збільшилися.Фермер каже, що за таких умов господарству дедалі складніше залишатися прибутковим. «Що найскладніше — війна, тому що вона забирає не тільки гроші, а й можливість працювати на українській землі», — зазначив Руслан Хомич.

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