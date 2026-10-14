На Харківщині невідомий застрелив п’ятьох військових





Про це повідомила начальниця управління медіаконтенту, підполковниця поліції Вікторія Пономарьова в коментарі



"13 жовтня на Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п'ятьох військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що відомості про злочин внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.



Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до злочину.

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