На Харківщині невідомий застрелив п’ятьох військових

На Харківщині невідомий застрелив п’ятьох військових
13 жовтня на Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п'ятьох військовослужбовців.

Про це повідомила начальниця управління медіаконтенту, підполковниця поліції Вікторія Пономарьова в коментарі УП.

"13 жовтня на Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п'ятьох військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відомості про злочин внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до злочину.

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Теги: Харківщина, військові, розстріл
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