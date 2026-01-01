Атака на Луцьк: у будівлі, охопленій полум'ям, могли перебувати люди, - ОВА. ВІДЕО

Атака на Луцьк: у будівлі, охопленій полум'ям, могли перебувати люди, - ОВА. ВІДЕО
Сьогодні, 14 жовтня, під час крайньої ворожої атаки на Луцьк уламки російського реактивного безпілотника впали на місто.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.

"На вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні «Єврогурт». Вогонь охопив усю будівлю. Станом на зараз пожежу локалізовано. Попередньо, семеро людей постраждали.

Також уламки пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. Попередньо, двоє людей постраждали. Горіння в будинку немає.

Загалом маємо дев’ятьох постраждалих, серед них одна дитина. На місцях працюють рятувальники, медики та інші профільні служби.

Зараз я перебуваю на місці разом із керівниками відповідних служб. Координуємо роботу та ліквідацію наслідків атаки. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Головне фото - Суспільне.Луцьк

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Теги: Луцьк, атака
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