Пошкоджений будинок на Соборності: поліція працює на місцях влучань у Луцьку. ФОТО

атаки ворожих БпЛА на Волинь у Луцьку загорілося приміщення одного з продуктових магазинів. Кількість потерпілих уточнюється.



Про це



Також пошкоджено будинок на проспекті Соборності. Попередньо, травмовано двох людей, серед них - дитина.



На місцях подій працюють поліцейські та інші екстрені служби. Правоохоронці допомагають постраждалим, забезпечують охорону публічного порядку та документують наслідки ворожої атаки.



Для оперативної допомоги громадянам поліція розгорнула намети, куди люди можуть звернутися по допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 жовтня, під час черговоїодного з продуктових магазинів. Кількість потерпілих уточнюється.Про це повідомили у поліції Волині.Також пошкоджено будинок на проспекті Соборності. Попередньо, травмовано двох людей, серед них - дитина.На місцях подій працюють поліцейські та інші екстрені служби. Правоохоронці допомагають постраждалим, забезпечують охорону публічного порядку та документують наслідки ворожої атаки.Для оперативної допомоги громадянам поліція розгорнула намети, куди люди можуть звернутися по допомогу.

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