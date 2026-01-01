Четверо загиблих знайшли на місці удару, ще одна людина померла в лікарні: нові подробиці атаки на Луцьк. ОНОВЛЕНО

внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню « Єврогурт» загинуло 3 людей. Двоє осіб знайшли на місці подій. Ще одна людина померла у лікарні.



Про це Роман Романюк.



"Ще 10 травмовано. Наразі пожежу вдалося локалізувати. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків. У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку - травмовано 2 людей, з них 1 дитина", - йдеться в повідомленні.



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Станом на 14.06 у поліції повідомили про четверо загиблих.



Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський додав, що кількість травмованих збільшилася до 12.



ОНОВЛЕНО станом на 15.07



Повідомили, що кількість загиблих унаслідок російського удару по гуртівні «Єврогурт» на вулиці Конякіна зросла до п’яти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На жаль,загинуло 3 людей. Двоє осіб знайшли на місці подій. Ще одна людина померла у лікарні.Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації"Ще 10 травмовано. Наразі пожежу вдалося локалізувати. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків. У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку - травмовано 2 людей, з них 1 дитина", - йдеться в повідомленні.Також пошкоджено будинок на проспекті Соборності . Попередньо, травмовано двох людей, серед них - дитина.Станом на 14.06 у поліції повідомили про четверо загиблих.Секретар Луцької міської радидодав, що кількість травмованих збільшилася до 12.Повідомили, що кількість загиблих унаслідок російського удару по гуртівні «Єврогурт» на вулиці Конякіна зросла до п’яти.

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