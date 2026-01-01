Четверо загиблих знайшли на місці удару, ще одна людина померла в лікарні: нові подробиці атаки на Луцьк. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:00
На жаль, внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню « Єврогурт» загинуло 3 людей. Двоє осіб знайшли на місці подій. Ще одна людина померла у лікарні.
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
"Ще 10 травмовано. Наразі пожежу вдалося локалізувати. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків. У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку - травмовано 2 людей, з них 1 дитина", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено будинок на проспекті Соборності. Попередньо, травмовано двох людей, серед них - дитина.
ОНОВЛЕНО
Станом на 14.06 у поліції повідомили про четверо загиблих.
Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський додав, що кількість травмованих збільшилася до 12.
ОНОВЛЕНО станом на 15.07
Повідомили, що кількість загиблих унаслідок російського удару по гуртівні «Єврогурт» на вулиці Конякіна зросла до п’яти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
"Ще 10 травмовано. Наразі пожежу вдалося локалізувати. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків. У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку - травмовано 2 людей, з них 1 дитина", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено будинок на проспекті Соборності. Попередньо, травмовано двох людей, серед них - дитина.
ОНОВЛЕНО
Станом на 14.06 у поліції повідомили про четверо загиблих.
Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський додав, що кількість травмованих збільшилася до 12.
ОНОВЛЕНО станом на 15.07
Повідомили, що кількість загиблих унаслідок російського удару по гуртівні «Єврогурт» на вулиці Конякіна зросла до п’яти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Дальність польоту «Герані-4» виявилася більшою»: Флеш - про удари рф по Луцьку реактивними дронами
Сьогодні, 15:09
На Волині посадовець Держпраці вимагав 20 тисяч доларів у справі про загибель будівельника
Сьогодні, 14:54
Четверо загиблих знайшли на місці удару, ще одна людина померла в лікарні: нові подробиці атаки на Луцьк. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:00