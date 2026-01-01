«Дальність польоту «Герані-4» виявилася більшою»: Флеш - про удари рф по Луцьку реактивними дронами

«Дальність польоту «Герані-4» виявилася більшою»: Флеш - про удари рф по Луцьку реактивними дронами
Протягом останніх кількох днів росія запустила кілька десятків реактивних дронів із тимчасово окупованого Криму в західні області України.

Про це повідомив радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш), пише Громадське.

За його словами, безпілотники рухалися через Одесу та вздовж кордону з Молдовою. Чотири реактивні дрони долетіли безпосередньо до Львова, подолавши відстань у 820 кілометрів, а кілька БпЛА пролетіли ще далі — до Луцька, на відстань близько 880 кілометрів.

Щоб подолати такий маршрут, безпілотники типу «Герань-4» трималися на висоті 5-6 кілометрів і підтримували середню швидкість 320–380 км/год.

«Так наш противник вивчає можливості атаки західних областей України реактивними “шахедами” з різних напрямків. Максимальна дальність польоту “Герані-4” виявилася дещо більшою, ніж очікувалося», — зауважив Флеш.

Він також припустив, що для досягнення такої дальності польоту росіяни могли зменшити бойову частину дрона на користь додаткового пального.

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Теги: Росія, війна
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