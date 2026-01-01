«Дальність польоту «Герані-4» виявилася більшою»: Флеш - про удари рф по Луцьку реактивними дронами





Про це повідомив радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш), пише



За його словами, безпілотники рухалися через Одесу та вздовж кордону з Молдовою. Чотири реактивні дрони долетіли безпосередньо до Львова, подолавши відстань у 820 кілометрів, а кілька БпЛА пролетіли ще далі — до Луцька, на відстань близько 880 кілометрів.



Щоб подолати такий маршрут, безпілотники типу «Герань-4» трималися на висоті 5-6 кілометрів і підтримували середню швидкість 320–380 км/год.



«Так наш противник вивчає можливості атаки західних областей України реактивними “шахедами” з різних напрямків. Максимальна дальність польоту “Герані-4” виявилася дещо більшою, ніж очікувалося», — зауважив Флеш.



Він також припустив, що для досягнення такої дальності польоту росіяни могли зменшити бойову частину дрона на користь додаткового пального.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом останніх кількох днів росія запустила кілька десятків реактивних дронів із тимчасово окупованого Криму в західні області України.Про це повідомив радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш), пише Громадське За його словами, безпілотники рухалися через Одесу та вздовж кордону з Молдовою. Чотири реактивні дрони долетіли безпосередньо до Львова, подолавши відстань у 820 кілометрів, а, на відстань близько 880 кілометрів.Щоб подолати такий маршрут, безпілотники типу «Герань-4» трималися на висоті 5-6 кілометрів і підтримували середню швидкість 320–380 км/год.«Так наш противник вивчає можливості атаки західних областей України реактивними “шахедами” з різних напрямків. Максимальна дальність польоту “Герані-4” виявилася дещо більшою, ніж очікувалося», — зауважив Флеш.Він також припустив, що для досягнення такої дальності польоту росіяни могли зменшити бойову частину дрона на користь додаткового пального.

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