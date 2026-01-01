Депутата Ковельської райради Андрія Харламповича підозрюють у вимаганні $20 тисяч, – джерела

Андрій Харлампович — заступник начальника Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці та депутат Ковельської районної ради.



Про це стало відомо журналістам



Нагадаємо, за даними Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, посадовець вимагав 20 тисяч доларів від представника підприємця за невтручання в роботу комісії, яка розслідувала загибель чоловіка під час будівництва приватного житлового будинку.



Працівник загинув унаслідок падіння з висоти. Для з'ясування обставин трагедії створили спеціальну комісію, висновок якої мав затвердити посадовець Держпраці.



За версією слідства, він запропонував за гроші забезпечити затвердження правдивого висновку, а в разі відмови погрожував несприятливими для підприємця результатами розслідування.



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Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Його відсторонили від посади та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом.



Що відомо про Андрія Харламповича

Андрій Харлампович народився у 1981 році. Раніше очолював Ратнівську районну державну адміністрацію, був депутатом Ратнівської районної ради та радником колишнього голови Волинської ОДА Володимира Гунчика.



У 2020 році його обрали депутатом Ковельської районної ради VIII скликання від політичної партії «За майбутнє». На виборах він отримав 787 голосів.



Ім'я Харламповича вже неодноразово фігурувало у скандальних публікаціях місцевих ЗМІ.



Зокрема, у листопаді 2023 року видання повідомляли, що посадовця втретє викрили на керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.



За інформацією журналістів, уперше його затримували нетверезим за кермом у 2011 році. Вдруге — у грудні 2015 року в селищі Ратне. Тоді експертиза виявила у його крові 1,3 проміле алкоголю. За це посадовця оштрафували на 3400 гривень.



У листопаді 2023 року до Луцького міськрайонного суду надійшли матеріали ще однієї адміністративної справи щодо Харламповича за ст. 130 КУпАП, яка стосується керування транспортними засобами у стані сп'яніння або відмови від проходження огляду.



Крім того, у лютому 2023 року Харлампович став учасником дорожньо-транспортної пригоди в Луцьку. За повідомленнями ЗМІ, керуючи Toyota Venza, він під час повороту ліворуч не надав переваги автомобілю Toyota Camry, що рухався назустріч. За порушення правил дорожнього руху його оштрафували на 850 гривень.



Наразі у справі про вимагання 20 тисяч доларів триває досудове розслідування. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.



Нагадаємо, раніше ВолиньPost також писав, що на Волині затримали також в.о. начальника відділу розслідування, аналізу, обліку виробничого травматизму та аварій Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Юрія Карповича, який

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посадовцем Держпраці, якого правоохоронці викрили на вимаганні 20 тисяч доларів у справі про загибель будівельника на Волині , є— заступник начальника Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці та депутат Ковельської районної ради.Про це стало відомо журналістам ВолиньPost із власних джерел.Нагадаємо, за даними Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, посадовець вимагав 20 тисяч доларів від представника підприємця за невтручання в роботу комісії, яка розслідувала загибель чоловіка під час будівництва приватного житлового будинку.Працівник загинув унаслідок падіння з висоти. Для з'ясування обставин трагедії створили спеціальну комісію, висновок якої мав затвердити посадовець Держпраці.За версією слідства, він запропонував за гроші забезпечити затвердження правдивого висновку, а в разі відмови погрожував несприятливими для підприємця результатами розслідування.Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Його відсторонили від посади та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом.Андрій Харлампович народився у 1981 році. Раніше очолював Ратнівську районну державну адміністрацію, був депутатом Ратнівської районної ради та радником колишнього голови Волинської ОДАУ 2020 році його обрали депутатом Ковельської районної ради VIII скликання від політичної партії «За майбутнє». На виборах він отримав 787 голосів.Ім'я Харламповича вже неодноразово фігурувало у скандальних публікаціях місцевих ЗМІ.Зокрема, у листопаді 2023 року видання повідомляли, щоЗа інформацією журналістів, уперше його затримували нетверезим за кермом у 2011 році. Вдруге — у грудні 2015 року в селищі Ратне. Тоді експертиза виявила у його крові 1,3 проміле алкоголю. За це посадовця оштрафували на 3400 гривень.У листопаді 2023 року до Луцького міськрайонного суду надійшли матеріали ще однієї адміністративної справи щодо Харламповича за ст. 130 КУпАП, яка стосується керування транспортними засобами у стані сп'яніння або відмови від проходження огляду.Крім того, у лютому 2023 року Харлампович став учасником дорожньо-транспортної пригоди в Луцьку. За повідомленнями ЗМІ, керуючи Toyota Venza, він під час повороту ліворуч не надав переваги автомобілю Toyota Camry, що рухався назустріч. За порушення правил дорожнього руху його оштрафували на 850 гривень.Наразі у справі про вимагання 20 тисяч доларів триває досудове розслідування. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.Нагадаємо, ранішетакож писав, що на Волині затримали також в.о. начальника відділу розслідування, аналізу, обліку виробничого травматизму та аварій Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, який за хабар обіцяв «зам’яти» факт загибелі неповнолітнього хлопця на виробництві

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