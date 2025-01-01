Стало відоме ім'я посадовця Держпраці, який попався на хабарі





З власних джерел журналістам ВолиньPost стали відомі імена підозрюваних.



Згідно з інсайдерською інформацією, затриманий – це в.о. начальника відділу розслідування, аналізу, обліку виробничого травматизму та аварій Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Юрій Карпович.



Жінка, яку він залучив до співучасті і яка, власне, отримувала кошти – його знайома Тамара Журавлюк.





Детальніше про злочин

Працівники ДБР викрили та



Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.



Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.



Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполу затримали посадовця та посередницю згідно зі ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині Державне бюро розслідувань затримало посадовця Держслужби з питань праці , який за хабар обіцяв «зам’яти» факт загибелі неповнолітнього хлопця на виробництві. Також виявили і його спільницю.З власних джерел журналістамстали відомі імена підозрюваних.Згідно з інсайдерською інформацією, затриманий – це в.о. начальника відділу розслідування, аналізу, обліку виробничого травматизму та аварій Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праціЖінка, яку він залучив до співучасті і яка, власне, отримувала кошти – його знайомаПрацівники ДБР викрили та затримали в.о. начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці . Посадовець за хабар обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця.Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполу затримали посадовця та посередницю згідно зі ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

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