Схема з авто і митницею: луцьку компанію оштрафували на 13,5 млн грн

Вікторію Андрійчук у порушенні митних правил та оштрафував її на понад 13,4 мільйона гривень — саме стільки підприємство «зекономило», використовуючи підроблені бельгійські сертифікати EUR.1 при ввезенні сотень автомобілів. Цікаво, що адвокати бізнесменки наполягали приєднати матеріали справи до кримінального провадження.



Про це відомо із постанови Любомльського районного суду від 10 червня 2026 року,



Із 2022 року ТОВ «Ягуар Автогруп» ввозило в Україну автомобілі від іноземних компаній «Mons Albus s.r.o» та «Vidi Vipos Development OU». При митному оформленні підприємство подало 295 декларацій із сертифікатами EUR.1, які нібито підтверджевали бельгійське походження машин. Це давало право на преференції при сплаті мита.



Завдяки цим документам компанія не сплатила понад 11,2 мільйона гривень ввізного мита та 2,25 мільйона гривень ПДВ, загалом — майже 13,5 мільйона гривень.



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У березні 2025 року Держмитслужба отримала офіційну відповідь від митного органу Королівства Бельгії: жоден із поданих сертифікатів не справжній. Перевірка виявила, що штамп відомства не відповідав офіційному зразку, підпис не належав жодному з митників та неправильно був вказаний митний код.



Адвокати колишньої очільниці та власниці підприємства лучанки Вікторії Андрійчук домагалися приєднання матеріалів справи до кримінального провадження, яке розслідує Бюро економічної безпеки. Мовляв, сума перевищує поріг ухилення «в особливо великих розмірах» за 212 статтею Кримінального кодексу України. Однак суд відхилив це клопотання: матеріали справи вже направлялися до Територіального управління БЕБ у Волинській області, але після приєднання до кримінального провадження детектив закрив справу і повернув матеріали до суду для притягнення до адміністративної відповідальності.



Відтак, суд постановив, що Андрійчук ухилилася від сплати мита (стаття 485 Митного кодексу України). Аргументом на користь такого рішення стала пасивна поведінка волинянки: вона ігнорувала виклики, не з’явилася на засідання і жодних претензій до іноземних продавців товару так і не висунула, хоча мала для цього і час, і можливість.



«Така пасивна поведінка керівника ТОВ «Ягуар Автогруп» лише підтверджує умисність її дій, спрямованих на неправомірне зменшення розміру митних платежів шляхом подання митному органу сертифікатів з перевезення товару EUR.1, автентичність яких не підтверджена», – йдеться в постанові суду.



Суддя Алла Гайдук визнала Вікторію Андрійчук винною та наклала штраф у розмірі 100 відсотків несплачених митних платежів – майже 13,5 мільйона гривень.



Компанія «Ягуар Автогруп» зареєстрована у вересні 2021 року в Луцьку на вулиці Рівненській. Офіційно фірма займалася «допоміжною діяльністю у сфері транспорту». Власницею і керівницею «Ягуар Автогруп» до травня 2025 року була Вікторія Андрійчук. Далі підприємство очолив киянин Владислав Мельохін. Тепер місцем реєстрації компанії є місто в Суми. У березні 2026 року компанію знято з реєстрації платника ПДВ через ненадання звітності.



Раніше «Сила правди» писала, що на Волинській митниці кілька років працювала масштабна схема з розмитнення автівок за підробленими сертифікатами EUR.1. Її учасники масово фальсифікували документи про європейське походження вживаних авто. Український бюджет через цю аферу за найскромнішими підрахунками недоотримав понад 800 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любомльський районний суд Волинської області визнав винною колишню директорку товариство з обмеженою відповідальністю «Ягуар Автогруп»у порушенні митних правил та оштрафував її на понад 13,4 мільйона гривень — саме стільки підприємство «зекономило», використовуючи підроблені бельгійські сертифікати EUR.1 при ввезенні сотень автомобілів. Цікаво, що адвокати бізнесменки наполягали приєднати матеріали справи до кримінального провадження.Про це відомо із постанови Любомльського районного суду від 10 червня 2026 року, повідомляє «Сила правди».Із 2022 року ТОВ «Ягуар Автогруп» ввозило в Україну автомобілі від іноземних компаній «Mons Albus s.r.o» та «Vidi Vipos Development OU». При митному оформленні підприємство подало 295 декларацій із сертифікатами EUR.1, які нібито підтверджевали бельгійське походження машин. Це давало право на преференції при сплаті мита.Завдяки цим документам компанія не сплатила понад 11,2 мільйона гривень ввізного мита та 2,25 мільйона гривень ПДВ, загалом — майже 13,5 мільйона гривень.У березні 2025 року Держмитслужба отримала офіційну відповідь від митного органу Королівства Бельгії: жоден із поданих сертифікатів не справжній. Перевірка виявила, що штамп відомства не відповідав офіційному зразку, підпис не належав жодному з митників та неправильно був вказаний митний код.Адвокати колишньої очільниці та власниці підприємства лучанки Вікторії Андрійчук домагалися приєднання матеріалів справи до кримінального провадження, яке розслідує Бюро економічної безпеки. Мовляв, сума перевищує поріг ухилення «в особливо великих розмірах» за 212 статтею Кримінального кодексу України. Однак суд відхилив це клопотання: матеріали справи вже направлялися до Територіального управління БЕБ у Волинській області, але після приєднання до кримінального провадження детектив закрив справу і повернув матеріали до суду для притягнення до адміністративної відповідальності.Відтак, суд постановив, що Андрійчук ухилилася від сплати мита (стаття 485 Митного кодексу України). Аргументом на користь такого рішення стала пасивна поведінка волинянки: вона ігнорувала виклики, не з’явилася на засідання і жодних претензій до іноземних продавців товару так і не висунула, хоча мала для цього і час, і можливість.«Така пасивна поведінка керівника ТОВ «Ягуар Автогруп» лише підтверджує умисність її дій, спрямованих на неправомірне зменшення розміру митних платежів шляхом подання митному органу сертифікатів з перевезення товару EUR.1, автентичність яких не підтверджена», – йдеться в постанові суду.Суддявизнала Вікторію Андрійчук винною та наклала штраф у розмірі 100 відсотків несплачених митних платежів – майже 13,5 мільйона гривень.Компанія «Ягуар Автогруп» зареєстрована у вересні 2021 року в Луцьку на вулиці Рівненській. Офіційно фірма займалася «допоміжною діяльністю у сфері транспорту». Власницею і керівницею «Ягуар Автогруп» до травня 2025 року була Вікторія Андрійчук. Далі підприємство очолив киянин. Тепер місцем реєстрації компанії є місто в Суми. У березні 2026 року компанію знято з реєстрації платника ПДВ через ненадання звітності.Раніше «Сила правди» писала, щоЇї учасники масово фальсифікували документи про європейське походження вживаних авто. Український бюджет через цю аферу за найскромнішими підрахунками недоотримав понад 800 мільйонів гривень.

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