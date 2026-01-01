Волинські автокомпанії продовжують ухилятися від податків, а БЕБ не демонструє результатів, — Гетманцев

У Верховній Раді під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань функціонування тіньового ринку вживаних автомобілів народний депутат Українирозкритикував роботу Бюро економічної безпеки та заявив про відсутність результатів у боротьбі зі схемами ухилення від сплати податків.Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики звернувся до представників БЕБ із запитанням, скільки ще часу необхідно правоохоронцям, аби припинити злочини, які, за його словами, завдали державі мільярдних збитків.Під час обговорення депутат назвав волинські компаніїта, які, за його словами, продовжують здійснювати діяльність із ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Згадує він також і компанію «Імперія авто».У відповідь представники БЕБ наголосили, що не мають повноважень зупиняти чи ліквідовувати підприємства.«Я не вимагаю припинити діяльність підприємств. Я вимагаю припинити злочин», – відповів Гетьманцев.У Бюро пояснили, що для ухвалення процесуальних рішень необхідно зібрати достатню доказову базу, а будь-які слідчі дії мають бути обґрунтованими.Втім, депутат заявив, що правоохоронці мали достатньо часу для отримання результатів.«Часу, щоб показати реальні результати, було достатньо. Натомість що ми бачимо? Ці компанії спокійно продовжують практику ухилення від оподаткування, рекламують свою діяльність та не збираються нічого змінювати», – зазначив він.За словами Гетьманцева, ще, однак відчутних результатів розслідувань досі немає.Нагадаємо, у січні 2026 року депутат оприлюднив дані щодо масштабів тіньового ринку вживаних авто в Україні. За його інформацією, щороку в державі продається близько 1,4 мільйона автомобілів, тоді як офіційно автосалони реалізують лише близько 80 тисяч нових та трохи більше 9 тисяч вживаних транспортних засобів. Наслідком різноманітних схем ухилення від оподаткування є те, що понад 90% продажів автомобілів перебувають поза податковим контролем.Також варто зазначити, що у січні 2026 року детективиза підробленими сертифікатами походження EUR.1. Під час слідчих дій в одному з приміщень, яким користувалися службовці митного поста,