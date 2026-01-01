Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО

Сергія Журавльова володіє дорогими автомобілями та елітною нерухомістю. Сам посадовець пояснює частину цих активів допомогою батька, який проживає на окупованих територіях та має російський паспорт.



Про це йдеться у



Журналісти звернули увагу на декларації посадовця, в яких він вказував користування нерухомістю та автівками, які офіційно належать батьку. Так, наприклад, Сергій Журавльов користувався його автомобілями BMW та Ford Mustang. Окрім того, у 2021 році батько став власником квартири та паркомісця в житловому комплексі преміумкласу «Delmar Lux» у Дніпрі. За словами Журавльова, батько придбав це помешкання, оскільки, будучи родом з нині окупованої частини Донеччини, не мав житла на підконтрольній Україні території. Однак, цим майном відразу почав користуватися сам посадовець.





У той же період батько Журавльова купив близько 30 соток землі у селі Гореничі під Києвом. Активи з’являлися і в інших членів родини. Сестра Журавльова у 2024 році придбала офісне приміщення площею близько 160 квадратних метрів у Дніпрі. А наприкінці 2021 вона стала співвласницею великого приміщення площею майже 240 квадратних метрів у центрі міста, де нині працює хостел.



Саме він, за словами посадовця, і став причиною того, що у 2024 році різке зростання доходів показала його Тетяна. Жінка за рік заробила понад 7,5 мільйонів гривень – в сім разів більше, ніж було в попередні роки. Журавльов пояснив це тим, що жінка долучилась до роботи хостелу. Приміщення ж, яке одразу почало приносити аж такі прибутки, за словами Журавльова було придбано буквально за копійки:



«Оціночна вартість об’єкта складає 335 тисяч гривень. Це не квартира, це цокольне приміщення, яке було переобладнане відповідно до технічних норм під квартиру. Тобто, це підвальне приміщення».



Втім, навіть з цією покупкою, за словами посадовця, нібито допоміг батько, який раніше займався бізнесом на Донеччині. Власне, саме його заробітками, які, втім, ніде не відображені офіційно, Журавльов і пояснює спосіб життя родини:



«Реєстр ведеться централізовано з 2010 року, а, як я зазначив, увесь бізнес батько з 2010 року почав продавати. Тому ті доходи можуть не міститися в централізованому реєстрі. Характер економіки нашої держави включав такі розрахунки, як готівка, бартер, інші валютно-обмінні операції. Обіг готівки – це була нормальна, звичайна практика. Бо держава на той момент не була розвинена таким чином, щоб забезпечувати повний бухгалтерський облік. З урахуванням цього бізнесу це навіть не один мільйон доларів статків, про які я вам просто повідомляю».



Разом з цим, за даними журналістів Bihus.Info, після 2014 року батьки Журавльова після 2014 року залишилися на окупованій частині Донеччини. За допомогою агрегаторів злитих російських баз даних журналісти також встановили, що батьки посадовця отримали російські паспорти. Сам Журавльов спершу пояснив це сімейними обставинами, зокрема необхідністю доглядати за родичами похилого віку. Однак, додав, що батько ще з середини 2000-х років інвестував у нерухомість у Криму, тож покинути окуповані території і залишити набуте майно не міг. За його словами, нині той періодично відвідує окуповану Донеччину, Крим, а також час від часу перебуває в Італії, де також нібито придбав нерухомість.



Варто зазначити, що під час конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки України у 2025 році кілька кандидатів отримали негативні сигнали від спецслужб через можливі зв’язки з Росією. Це стало підставою і для додаткових перевірок, і для публічного скандалу навколо відбору.



У Бюро економічної безпеки України заявили, що після запитань журналістів щодо майнового стану окремих співробітників і їхніх родичів підрозділ внутрішньої безпеки розпочав власну перевірку.





