У Луцьку чоловік спалював сміття - і загорівся будинок
Сьогодні, 14:13
У Луцьку ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні об 11:42 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у м.Луцьку на вулиці Ігоря Сікорського — горів житловий будинок.
На гасіння прибули вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини, подали водяні стволи і змогли не допустити поширення полум’я на сусідні споруди.
Постраждалих немає.
Пожежа трапилась через необережність власника при поводженні з вогнем — він спалював сміття поблизу будинку після прибирання.
На винуватця пожежі складено адміністративний протокол про накладення штрафу відповідно до статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Фото - ілюстративне.
