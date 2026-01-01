У Луцьку чоловік спалював сміття - і загорівся будинок

У Луцьку чоловік спалював сміття - і загорівся будинок
У Луцьку ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні об 11:42 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у м.Луцьку на вулиці Ігоря Сікорського — горів житловий будинок.

На гасіння прибули вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини, подали водяні стволи і змогли не допустити поширення полум’я на сусідні споруди.

Постраждалих немає.

Пожежа трапилась через необережність власника при поводженні з вогнем — він спалював сміття поблизу будинку після прибирання.

На винуватця пожежі складено адміністративний протокол про накладення штрафу відповідно до статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото - ілюстративне.

