У Луцьку чоловік спалював сміття - і загорівся будинок

У Луцьку ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні об 11:42 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у м.Луцьку на вулиці Ігоря Сікорського — горів житловий будинок.На гасіння прибули вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини, подали водяні стволи і змогли не допустити поширення полум’я на сусідні споруди.Постраждалих немає.Пожежа трапилась через необережність власника при поводженні з вогнем — він спалював сміття поблизу будинку після прибирання.На винуватця пожежі складено адміністративний протокол про накладення штрафу відповідно до статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Фото - ілюстративне.