Уряд не планує знижувати акциз чи ПДВ на пальне, - Свириденко





Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише



Вона пояснила, що всі податки й збори надходять у дохідну частину бюджету, з якої фінансується українська армія.



Раніше Свириденко оголосила, що державна «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, «формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах».



А президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки для українців, які «відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку». Програма стосуватиметься споживачів дизелю, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, даючи змогу компенсувати частину витрат на пальне.



Свириденко уточнила, що програма буде «перемодульована» в межах чинної програми кешбеку й у межах чинних видатків. Ідеться про 15% кешбеку на дизельне пальне, 10% — на бензин та 5% — на автогаз. Програма триватиме до 1 травня 2026 року на всіх АЗС, що долучаться до неї.



Яка ситуація з пальним в Україні?



«Світова паливна криза розгортається через війну в Ірані. Це стосується всіх: Америки, Європи, Азії. Україна імпортує понад 85% пального, і тому ця криза, безумовно, б’є і по нас», — сказав міністр енергетики Денис Шмигаль.



Він зазначив, що нині завдання Міненерго — «не допустити ситуації весни 2022 року». Найвищий пріоритет має забезпечення Сил оборони. За словами Шмигаля, запасів дизелю та авіагасу нині достатньо, але закупівлі й переговори з партнерами про додаткові постачання тривають.



Другий пріоритет має посівна. Міністр повідомив, що потреба в дизелі нині становить 300 тисяч тонн. Більшість виробників має закуплений або законтрактований запас пального на кілька тижнів, тож посівна відбувається за графіком.



Також Шмигаль заявив, що нині виконується більшість контрактів із постачання пального для бізнесу й роздрібної торгівлі, «хоча на початку березня були проблеми».



За березень Україна вже імпортувала майже 250 тисяч тонн бензину, дизелю та скрапленого газу. У резервах є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю. Постачання надходять із понад 10 країн, найбільше — з Польщі, Литви, Румунії та Греції.

