На Волині затримали чоловіка, який вивозив ухилянтів до Білорусі
Сьогодні, 12:20
На Волині викрито учасника схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон.
Про це у телеграмі повідомляє прокуратура Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури на Волині викрито учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон.
За даними слідства, 30-річний житель Івано-Франківська за грошову винагороду виконував послуги водія – вивозив військовозобов'язаних поза пунктами прикордонного пропуску у республіку білорусь.
Його затримано під час спроби вивезення за кордон двох чоловіків призивного віку та повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України).
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Встановлюються інші причетні до незаконних дій особи.
