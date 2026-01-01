На Волині затримали чоловіка, який вивозив ухилянтів до Білорусі

На Волині викрито учасника схемиПро це у телеграмі повідомляє прокуратура Волині.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури на Волині викрито учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон.За даними слідства, 30-річний житель Івано-Франківська за грошову винагороду виконував послуги водія – вивозив військовозобов'язаних поза пунктами прикордонного пропуску у республіку білорусь.Його затримано під час спроби вивезення за кордон двох чоловіків призивного віку та повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України).Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Встановлюються інші причетні до незаконних дій особи.