Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість





За інформацією джерел Івана Киричика, керівника державного підприємства «Волиньторф».



Нагадаємо, за повідомленням пресслужби Волинської обласної прокуратури



Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко повідомив посадовцю про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).



Встановлено, що за результатами закупівель між державним підприємством та суб'єктом господарювання було укладено два договори про поставку дизельного палива.



Згодом посадовець підписував додаткові угоди до договорів, згідно з якими вартість товару збільшувалась за відсутності для того підстав.



У зв'язку з цим підприємство зайво сплатило за товар понад мільйон гривень.



Довідково:

Іван Киричик з 2012-го керівник Організації роботодавців Маневицького району.



З серпня 2014 р. - директор ДП «Волиньторф».



Член постійної комісії Волинської обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.



На Волині депутату обласної ради повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка завдала державному підприємству понад 1 мільйон гривень матеріальної шкоди.За інформацією джерел ВолиньPost , йдеться про, керівника державного підприємства «Волиньторф».Нагадаємо, за повідомленням пресслужби Волинської обласної прокуратури викрито незаконні дії директора державного підприємства, депутата обласної ради , якими ДП завдано матеріальної шкоди на понад мільйон гривень.Керівник Волинської обласної прокуратуриповідомив посадовцю про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).Встановлено, що за результатами закупівель між державним підприємством та суб'єктом господарювання було укладено два договори про поставку дизельного палива.Згодом посадовець підписував додаткові угоди до договорів, згідно з якими вартість товару збільшувалась за відсутності для того підстав.У зв'язку з цим підприємство зайво сплатило за товар понад мільйон гривень.

