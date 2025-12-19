У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО





20 січня на Волині правоохоронці провели обшуки у територіальних сервісних центрах МВС.



Як стало відомо телеграм-каналу Павла Ковальчука - керівника регіонального сервісного центру, він же заступник начальника РСЦ ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях з місцем роботи у Луцьку( зліва на фото), а також Володимира Шевчука - керівника (адміністратора) територіального сервісного центру МВС у селі Струмівка. (справа на фото).



Ймовірно, йдеться про корупційну схему, пов’язану з «вирішенням» позитивної здачі практичних іспитів з водіння та подальшої видачі посвідчення водія. За попередньою інформацією, «такса» за такі послуги могла становити близько 300 доларів США.



Нагадаємо, на початку січня жителя Рівненщини, так званого «рішалу» затримали за підозрою у впливі на службових осіб сервісного центру МВС на Волині. За даними прокуратури, він

отримав 15 тисяч гривень за сприяння у складанні іспиту та видачі водійського посвідчення

