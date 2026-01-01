Волиняни другий день поспіль спостерігали Полярне сяйво

Волиняни другий день поспіль спостерігали Полярне сяйво
Незвичне для України явище, відоме як Полярне сяйво, вже другий день поспіль спостерігали на Волині.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

«Сьогодні вночі знову було видно північне сяйво на Волині. Світлини з Турійщини, Локачів та Володимира», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, напередодні на Волині також спостерігали Полярне сяйво.



Довідково:

Полярне сяйво, також широко відоме як північне сяйво та південне сяйво – оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. На поверхні Землі такі сяйва спостерігаються на відстані 20—35 ° від магнітних полюсів Землі одночасно на всіх довготах, але з різною інтенсивністю.

Наймасштабніше за останні 500 років полярне сяйво, відповідно до повідомлення NASA, сталося в небі над Північною Америкою та Європою у травні 2024 року.

