Волиняни другий день поспіль спостерігали Полярне сяйво
Сьогодні, 11:29
Незвичне для України явище, відоме як Полярне сяйво, вже другий день поспіль спостерігали на Волині.
Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.
«Сьогодні вночі знову було видно північне сяйво на Волині. Світлини з Турійщини, Локачів та Володимира», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, напередодні на Волині також спостерігали Полярне сяйво.
Довідково:
Полярне сяйво, також широко відоме як північне сяйво та південне сяйво – оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. На поверхні Землі такі сяйва спостерігаються на відстані 20—35 ° від магнітних полюсів Землі одночасно на всіх довготах, але з різною інтенсивністю.
Наймасштабніше за останні 500 років полярне сяйво, відповідно до повідомлення NASA, сталося в небі над Північною Америкою та Європою у травні 2024 року.
