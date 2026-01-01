Волиняни другий день поспіль спостерігали Полярне сяйво

спостерігали на Волині.



Про це у телеграмі



«Сьогодні вночі знову було видно північне сяйво на Волині. Світлини з Турійщини, Локачів та Володимира», - йдеться у повідомленні.



Як відомо, напередодні на Волині також спостерігали Полярне сяйво.







Довідково:



Полярне сяйво, також широко відоме як північне сяйво та південне сяйво – оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. На поверхні Землі такі сяйва спостерігаються на відстані 20—35 ° від магнітних полюсів Землі одночасно на всіх довготах, але з різною інтенсивністю.



Наймасштабніше за останні 500 років полярне сяйво, відповідно до повідомлення NASA, сталося в небі над Північною Америкою та Європою у травні 2024 року.



Наймасштабніше за останні 500 років полярне сяйво, відповідно до повідомлення NASA, сталося в небі над Північною Америкою та Європою у травні 2024 року.

