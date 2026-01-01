У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО

У середу, 26 лютого, у міського голови Ківерців Олександра Ковальчука правоохоронці проводять обшуки.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, в мережі оприлюднили відео слідчих дій в автомобілі Renault Koleos, яким користується посадовець.

Як стало відомо журналістам ВолиньPost, слідчі дії можуть бути пов’язані із закупівлею піску та щебеню Ківерцівською міською радою.


Нагадаємо, у квітні минулого року Олександру Ковальчуку повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час закупівель для військових на суму близько 6 мільйонів гривень.



У середу, 26 лютого??? Хтось не дивиться в календар
Відповісти
