У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО

У середу, 26 лютого, у міського голови Ківерців Олександра Ковальчука правоохоронці проводять обшуки.Про це повідомляють місцеві ЗМІ.Зокрема, в мережі оприлюднили відео слідчих дій в автомобілі Renault Koleos, яким користується посадовець.Як стало відомо журналістам ВолиньPost , слідчі дії можуть бути пов'язані із закупівлею піску та щебеню Ківерцівською міською радою.Нагадаємо, у квітні минулого року Олександру Ковальчуку повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час закупівель для військових на суму близько 6 мільйонів гривень.

