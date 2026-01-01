Волинянин передав у музей рецепт ліків XX століття, знайдений у старому будинку





Документ передав до музею місцевий мешканець Юрій Чорнозуб, розповіла Мирослава Мороз.



"Рецептурний бланк був знайдений Юрієм Чорногузом випадково у старому будинку у Ковелі. Оскільки дарувальник є військовим медиком, то колекціонує речі, пов’язані з медициною", — додала Мирослава Мороз.



На лицьовій стороні бланка міститься напис "зовнішнє", що означає призначення ліків для обробки шкіри або слизових оболонок. На ньому вказано: Міністерство охорони здоров’я Української РСР, Волинське аптекоуправління, аптека № 12 м. Ковель (нині — вул. Незалежності, 89).



Як зазначили у музеї, у середині XX століття ця аптека була однією з провідних на Волині — тут заготовляли лікарські рослини та виготовляли препарати за індивідуальними рецептами. Провізором закладу був Омелян Клінгер.



Головна зберігачка фондів музею зауважила, що у той час більшість ліків виготовляли "ex tempore" — безпосередньо в аптеці за рецептом лікаря.



"Фабричні препарати продавалися разом із продукцією власного виробництва. На той час у Ковелі було кілька аптек, і навіть відомча — залізнична. У ній також виготовляли ліки для працівників депо та вокзалу", — розповіла Мирослава Мороза.



"Стара аптека", як її називали ковельчани та до якої потрапив аптечний бланк, функціонувала до 1968 року, після чого у приміщенні розмістилася санепідемстанція.



Що вказано у рецепті



На рецепті зазначено прізвище пацієнта — Лисюк, дату (ймовірно, 1 січня 1957 року), ціну препарату — 36 копійок (у грошах до реформи 1961 року) та номер рецепта — 73. Також подано застереження: "Переховуйте ліки в неприступному для дітей місці" та "Вживайте ліки точно за вказівками лікаря".



На зворотній стороні записаний склад препарату. Лікар або фармацевт записав його латинською мовою:



Sol. Zinci sulfurici 0,25% — розчин сульфату цинку (антисептичний та в’яжучий засіб);



Sol. Adrenalini 1:1000, gtt. X — розчин адреналіну (10 крапель), що сприяв звуженню судин;



MDS (Misce, Da, Signa) — "змішай, видай, познач".



За складом препарат, імовірно, використовувався як очні або назальні краплі для зменшення запалення та набряку, додали у музеї.

