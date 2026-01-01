Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування

Олександр Синюк, а також луцька чиновниця Юлія Соломко – дружина директора Луцькводоканалу Віктора Гуменюка.



Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Infо,



Glacier Premium Apartments має 10 поверхів та 810 апартаментів із прямим виходом до лижної траси №14. На момент старту продажів квадратний метр тут коштував від 4 тисяч доларів США, що відповідає рівню найдорожчих житлових комплексів Києва.



Комплекс “Glacier Premium Apartments” у Буковелі офіційно відкрився 1 січня цього року. На відкриття запросили виступати велику кількість українських поп-зірок, зокрема: DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK та гурт TVORCHI. Ведучим вечора був Григорій Решетнік. Готельний комплекс позиціонує себе як преміальний.



Нині всі апартаменти від забудовника розпродані, тож їх можна придбати лише на вторинному ринку.



Прокурор Олександр Синюк і нерухомість його родини

Попри високу вартість – апартаменти преміум-класу змогли дозволити собі члени родин багатьох посадовців. Наприклад, журналісти знайшли тут родичів одразу трьох прокурорів: начальника управління Волинської обласної прокуратури Олександра Синюка, прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини та керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка.



Олександр Синюк обіймає керівну посаду в одному з управлінь Волинської обласної прокуратури. Згідно з відкритими деклараціями, сам прокурор володіє скромним майном — автомобілем 2006 року випуску та причепом. Проживає у будинку тещі поблизу Луцька.



Водночас, за даними розслідування, його родичі протягом останніх років інвестували значні кошти в курортну нерухомість у Буковелі.



У 2023 році теща прокурора стала власницею 50-метрових апартаментів у Glacier Premium Apartments. За даними ринку, їхня вартість могла перевищувати 200 тисяч доларів США.



Дружина прокурора у 2022 році придбала апартаменти в готельному комплексі «Хвоя». У декларації вказана вартість — 183 тисячі гривень. Водночас на ринку аналогічні об’єкти пропонуються приблизно за 160 тисяч доларів США.



У 2025 році вона інвестувала ще 26 кв. м в іншому преміальному комплексі — Escape City. Орієнтовна ринкова вартість такої площі — понад 100 тисяч доларів.



Загалом з початку повномасштабної війни рідня начальника управління Волинської обласної прокуратури скупилась у Буковелі на приблизно півмільйона доларів. Щоправда, коментувати ці коштовні покупки журналістам Синюк не став.



Юлія Соломко та Віктор Гуменюк

Серед власників апартаментів у Glacier Premium Apartments журналісти також виявили Юлію Соломко — луцьку держслужбовицю, яка в різні роки працювала в структурі міської влади, зокрема очолювала департамент державної реєстрації Луцької міської ради.



Її чоловік — Віктор Гуменюк, керівник КП «Луцькводоканал».



За інформацією розслідування, у 2023 році Соломко придбала 30-метрові апартаменти в Glacier Premium Apartments у спільну власність із партнеркою (50/50). Орієнтовна вартість такого об’єкта на момент купівлі могла становити близько 130 тисяч доларів США.



У декларації за відповідний період ця нерухомість не відображена. Також не зафіксовано суттєвого зменшення заощаджень, яке могло б відповідати такій інвестиції.



Журналісти намагалися отримати коментар, однак відповіді не отримали.



Що таке Glacier Premium Apartments

Glacier Premium Apartments — це масштабний апарт-комплекс у центральній частині Буковелю з інфраструктурою преміумкласу: басейн, SPA-зона, ресторани, прямий вихід до лижних трас. Об’єкт активно просувався як інвестиційний — із можливістю отримання доходу від оренди.



На момент старту продажів загальний обсяг інвестицій у комплекс вимірювався сотнями мільйонів доларів. Нині частина апартаментів продається на вторинному ринку.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед інвесторів люксового апарт-комплексу “Glacier Premium Apartments” в Буковелі, який офіційно відкрився в перший день 2026 року – волинський прокурор, а також луцька чиновниця– дружина директора ЛуцькводоканалуПро це йдеться в розслідуванні Bihus.Infо, пише Перший.Glacier Premium Apartments має 10 поверхів та 810 апартаментів із прямим виходом до лижної траси №14. На момент старту продажів квадратний метр тут коштував від 4 тисяч доларів США, що відповідає рівню найдорожчих житлових комплексів Києва.Комплекс “Glacier Premium Apartments” у Буковелі офіційно відкрився 1 січня цього року. На відкриття запросили виступати велику кількість українських поп-зірок, зокрема: DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK та гурт TVORCHI. Ведучим вечора був Григорій Решетнік. Готельний комплекс позиціонує себе як преміальний.Нині всі апартаменти від забудовника розпродані, тож їх можна придбати лише на вторинному ринку.Попри високу вартість – апартаменти преміум-класу змогли дозволити собі члени родин багатьох посадовців. Наприклад, журналісти знайшли тут родичів одразу трьох прокурорів: начальника управління Волинської обласної прокуратури Олександра Синюка, прокурора Вінницької обласної прокуратурита керівника Лівобережної окружної прокуратури ДніпраОлександр Синюк обіймає керівну посаду в одному з управлінь Волинської обласної прокуратури. Згідно з відкритими деклараціями, сам прокурор володіє скромним майном — автомобілем 2006 року випуску та причепом. Проживає у будинку тещі поблизу Луцька.Водночас, за даними розслідування, його родичі протягом останніх років інвестували значні кошти в курортну нерухомість у Буковелі.У 2023 році теща прокурора стала власницею 50-метрових апартаментів у Glacier Premium Apartments. За даними ринку, їхня вартість могла перевищувати 200 тисяч доларів США.Дружина прокурора у 2022 році придбала апартаменти в готельному комплексі «Хвоя». У декларації вказана вартість — 183 тисячі гривень. Водночас на ринку аналогічні об’єкти пропонуються приблизно за 160 тисяч доларів США.У 2025 році вона інвестувала ще 26 кв. м в іншому преміальному комплексі — Escape City. Орієнтовна ринкова вартість такої площі — понад 100 тисяч доларів.Загалом з початку повномасштабної війни рідня начальника управління Волинської обласної прокуратури скупилась у Буковелі на приблизно півмільйона доларів. Щоправда, коментувати ці коштовні покупки журналістам Синюк не став.Серед власників апартаментів у Glacier Premium Apartments журналісти також виявили Юлію Соломко — луцьку держслужбовицю, яка в різні роки працювала в структурі міської влади, зокрема очолювала департамент державної реєстрації Луцької міської ради.Її чоловік — Віктор Гуменюк, керівник КП «Луцькводоканал».За інформацією розслідування, у 2023 році Соломко придбала 30-метрові апартаменти в Glacier Premium Apartments у спільну власність із партнеркою (50/50). Орієнтовна вартість такого об’єкта на момент купівлі могла становити близько 130 тисяч доларів США.У декларації за відповідний період ця нерухомість не відображена. Також не зафіксовано суттєвого зменшення заощаджень, яке могло б відповідати такій інвестиції.Журналісти намагалися отримати коментар, однак відповіді не отримали.Glacier Premium Apartments — це масштабний апарт-комплекс у центральній частині Буковелю з інфраструктурою преміумкласу: басейн, SPA-зона, ресторани, прямий вихід до лижних трас. Об’єкт активно просувався як інвестиційний — із можливістю отримання доходу від оренди.На момент старту продажів загальний обсяг інвестицій у комплекс вимірювався сотнями мільйонів доларів. Нині частина апартаментів продається на вторинному ринку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію