Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Віктором Смоляром

11 лютого у Луцьку відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді.У середу, 11 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Смоляра Віктора Івановича (13.01.1988 року народження), який загинув 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кругленькоє Курської області.Завтра, 11 лютого, о 10 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на проспекті Соборності, 31а, де жив Герой, а потому - до кафедрального собору Святої Трійці.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.