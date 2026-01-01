Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Віктором Смоляром
Сьогодні, 16:09
11 лютого у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Віктором Смоляром.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У середу, 11 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Смоляра Віктора Івановича (13.01.1988 року народження), який загинув 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кругленькоє Курської області.
Завтра, 11 лютого, о 10 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на проспекті Соборності, 31а, де жив Герой, а потому - до кафедрального собору Святої Трійці.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У середу, 11 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Смоляра Віктора Івановича (13.01.1988 року народження), який загинув 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кругленькоє Курської області.
Завтра, 11 лютого, о 10 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на проспекті Соборності, 31а, де жив Герой, а потому - до кафедрального собору Святої Трійці.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Віктором Смоляром
Сьогодні, 16:09
На Волині спрямують 4,5 млн євро інвестицій на ключову дорогу, тротуари та велодоріжки
Сьогодні, 16:03
Луцький ліцей готує їжу на кілька шкіл: єдиний у місті, який має генератор у харчовому блоці
Сьогодні, 15:42
З Волині на Київщину відправили гуманітарний вантаж
Сьогодні, 15:07