Білорусь запускає виробництво артснарядів і боєприпасів для «Градів», - Лукашенко
Сьогодні, 17:02
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про запуск у країні власного виробництва боєприпасів, зокрема 152-мм артилерійських снарядів, боєприпасів для РСЗВ типу "Град" та пострілів для гранатометів.
Про це повідосляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.
За словами Лукашенка, у війні проти України ключову роль, на його думку, й надалі відіграють "звичайні" засоби ураження, зокрема артилерія та реактивні системи залпового вогню, а витрати таких боєприпасів залишаються дуже високими. Саме тому Білорусь вирішила створити власні виробничі потужності.
"Як і раніше, під час війни в Україні ми бачимо, що велику роль відіграють звичайні засоби озброєння - артилерія, 152-міліметрові боєприпаси до неї, а також дуже ефективно себе зарекомендували установки "Град"… Тому ухвалили рішення будувати в нас відповідні виробництва", - заявив Лукашенко.
Виробництво патронів
Він також повідомив, що в Білорусі вже налагодили виробництво власних патронів і планують розпочати виготовлення пострілів для гранатометів.
"Свого часу перед нами стояло питання виробництва власних патронів - ми його вирішили… Тому постріли для гранатометів мають бути свої", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідосляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.
За словами Лукашенка, у війні проти України ключову роль, на його думку, й надалі відіграють "звичайні" засоби ураження, зокрема артилерія та реактивні системи залпового вогню, а витрати таких боєприпасів залишаються дуже високими. Саме тому Білорусь вирішила створити власні виробничі потужності.
"Як і раніше, під час війни в Україні ми бачимо, що велику роль відіграють звичайні засоби озброєння - артилерія, 152-міліметрові боєприпаси до неї, а також дуже ефективно себе зарекомендували установки "Град"… Тому ухвалили рішення будувати в нас відповідні виробництва", - заявив Лукашенко.
Виробництво патронів
Він також повідомив, що в Білорусі вже налагодили виробництво власних патронів і планують розпочати виготовлення пострілів для гранатометів.
"Свого часу перед нами стояло питання виробництва власних патронів - ми його вирішили… Тому постріли для гранатометів мають бути свої", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Лукашенко оголосив раптову перевірку Збройних сил Білорусі
16 січня, 12:13
Білоруси на українському фронті: спільна боротьба проти спільного ворога
18 липня, 2025, 15:05
Прикордонники не виключають провокацій росії під час навчань у Білорусі, - Демченко
16 червня, 2025, 14:05
Коментарі 0
Останні новини
Білорусь запускає виробництво артснарядів і боєприпасів для «Градів», - Лукашенко
Сьогодні, 17:02
У Луцьку 3-річний хлопчик через недогляд матері отримав переохолодження: його ушпиталили
Сьогодні, 16:36
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Віктором Смоляром
Сьогодні, 16:09
На Волині спрямують 4,5 млн євро інвестицій на ключову дорогу, тротуари та велодоріжки
Сьогодні, 16:03