Прикордонники не виключають провокацій росії під час навчань у Білорусі, - Демченко





Про це повідомив речник Державної прикордонної служби, полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише



"Якщо говорити про спільні навчання між Білоруссю та Росією, які були анонсовані, ми активно за цим стежимо, щоб розуміти, яку кількість своїх сил Росія може чи планує залучити, та де вони (навчання) відбуватимуться. Є попередня інформація, що вони можуть проводитися більше вглиб території Білорусі, якщо говорити про напрямок кордону з Україною. Мені складно сказати, з чим це повʼязано. Можливо, у Білорусі є якісь побоювання. Станом на зараз активної фази цих навчань немає", - йдеться в повідомленні.



Офіцер наголосив, що зараз території Білорусі немає ударних угруповань РФ, які б формувалися, щоб становити загрозу для України. Прикордонники продовжують пильно стежити за ситуацією, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.



"В той же час для нас, звісно, пріоритет – вивчення тієї інформації, яку ми можемо здобути щодо активної фази спільних навчань, бо саме в цей час ризик для нашої країни може збільшуватися. Можна не виключати якихось демонстративних дій по напрямку нашого кордону. Але наша основна задача – бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", - зазначив речник.



У травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим заявив, що білоруські війська готові до спільних військових навчань з Росією і "ні на кого нападати не збираються".



У квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що влітку 2025 року Росія може до чогось готуватися у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями.



У лютому Зеленський казав, що Росія планує в 2025 році підготувати для посилення Білоруського напрямку 15 дивізій чисельністю 100-150 тисяч військових.



Проведення спільних білорусько-російських навчань "Захід-2025" планується на середину вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські прикордонники не виключають, що під час російсько-білоруських навчань ворог може вдатися до провокативних чи демонстративних дій в бік українського кордону, але наразі в РБ немає ударних угруповань РФ, які б становили загрозу для України.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби, полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда "Якщо говорити про спільні навчання між Білоруссю та Росією, які були анонсовані, ми активно за цим стежимо, щоб розуміти, яку кількість своїх сил Росія може чи планує залучити, та де вони (навчання) відбуватимуться. Є попередня інформація, що вони можуть проводитися більше вглиб території Білорусі, якщо говорити про напрямок кордону з Україною. Мені складно сказати, з чим це повʼязано. Можливо, у Білорусі є якісь побоювання. Станом на зараз активної фази цих навчань немає", - йдеться в повідомленні.Офіцер наголосив, що зараз території Білорусі немає ударних угруповань РФ, які б формувалися, щоб становити загрозу для України. Прикордонники продовжують пильно стежити за ситуацією, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв."В той же час для нас, звісно, пріоритет – вивчення тієї інформації, яку ми можемо здобути щодо активної фази спільних навчань, бо саме в цей час ризик для нашої країни може збільшуватися. Можна не виключати якихось демонстративних дій по напрямку нашого кордону. Але наша основна задача – бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", - зазначив речник.У травні самопроголошений президент Білорусіна зустрічі з міністром оборони РФзаявив, що білоруські війська готові до спільних військових навчань з Росією і "ні на кого нападати не збираються".У квітні президентзаявляв, що влітку 2025 року Росія може до чогось готуватися у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями.У лютому Зеленський казав, що Росія планує в 2025 році підготувати для посилення Білоруського напрямку 15 дивізій чисельністю 100-150 тисяч військових.Проведення спільних білорусько-російських навчань "Захід-2025" планується на середину вересня.

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