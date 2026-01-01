Що відбувається біля кордону з Волинню: у ДПСУ пояснили ситуацію в Білорусі





Про це у телеефірі розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє



«Активність на території Білорусі проглядається щодо подальшого розвитку військової інфраструктури. Це і полігони, і місця, де можна утримувати в подальшому особовий склад чи техніку, і це логістичні маршрути. У більшості це відбувається по напрямку Чернігівщини та Київщини. Менше це проглядається біля наших західних областей – Волинь та Рівненщина», - сказав Демченко.



При цьому, за його словами, Росія продовжує тиснути на Білорусь, аби схилити її до більш активної участі у війні проти України.



«У цілому, те, що відзначають підрозділи розвідок, Росія продовжує тиснути на Білорусь для того, щоб та більш масштабно своїми силами долучилася до війни, розв’язаної Росією проти нашої країни. Білорусь цьому пручається, намагається всіляко не піддатися на цей тиск. Але загроза для України в цілому на цьому напрямку зберігається, і наша задача в першу чергу - нарощувати оборонні можливості по лінії кордону і по прикордонню, щоб бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій», - зазначив Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри те, що на території Білорусі не спостерігається ударного угруповання ворога, українська розвідка фіксує там розбудову військової інфраструктури.Про це у телеефірі розповів речник Державної прикордонної служби України, повідомляє Укрінформ «Активність на території Білорусі проглядається щодо подальшого розвитку військової інфраструктури. Це і полігони, і місця, де можна утримувати в подальшому особовий склад чи техніку, і це логістичні маршрути. У більшості це відбувається по напрямку Чернігівщини та Київщини. Менше це проглядається біля наших західних областей – Волинь та Рівненщина», - сказав Демченко.При цьому, за його словами, Росія продовжує тиснути на Білорусь, аби схилити її до більш активної участі у війні проти України.«У цілому, те, що відзначають підрозділи розвідок, Росія продовжує тиснути на Білорусь для того, щоб та більш масштабно своїми силами долучилася до війни, розв’язаної Росією проти нашої країни. Білорусь цьому пручається, намагається всіляко не піддатися на цей тиск. Але загроза для України в цілому на цьому напрямку зберігається, і наша задача в першу чергу - нарощувати оборонні можливості по лінії кордону і по прикордонню, щоб бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій», - зазначив Демченко.

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