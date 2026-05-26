У Лукашенка «побачили» 116 українських безпілотників за тиждень





Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович 26 травня у Москві на засіданні Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ, пише



"Щодня нашими засобами ППО фіксується регулярний перетин кордону Білорусі та України бойовими БпЛА та їх падіння на наші території. У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби вразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами. Тільки за останній тиждень їх було 116", - йдеться в повідомленні.



Як відомо, російські війська використовують Білорусь та низку сусідніх країн для прольоту своїх ударних безпілотників до України.



На території Білорусі також є певні ретранслятори, які можуть допомагати противникові керувати своїми дронами.

Режим Лукашенка заявляє про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі.

