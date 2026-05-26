У Лукашенка «побачили» 116 українських безпілотників за тиждень
Сьогодні, 13:42
Режим Лукашенка заявляє про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі.
Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович 26 травня у Москві на засіданні Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ, пише УП.
"Щодня нашими засобами ППО фіксується регулярний перетин кордону Білорусі та України бойовими БпЛА та їх падіння на наші території. У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби вразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами. Тільки за останній тиждень їх було 116", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, російські війська використовують Білорусь та низку сусідніх країн для прольоту своїх ударних безпілотників до України.
На території Білорусі також є певні ретранслятори, які можуть допомагати противникові керувати своїми дронами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович 26 травня у Москві на засіданні Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ, пише УП.
"Щодня нашими засобами ППО фіксується регулярний перетин кордону Білорусі та України бойовими БпЛА та їх падіння на наші території. У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби вразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами. Тільки за останній тиждень їх було 116", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, російські війська використовують Білорусь та низку сусідніх країн для прольоту своїх ударних безпілотників до України.
На території Білорусі також є певні ретранслятори, які можуть допомагати противникові керувати своїми дронами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
До Луцька приїде митрополит Епіфаній
Сьогодні, 14:41
У Лукашенка «побачили» 116 українських безпілотників за тиждень
Сьогодні, 13:42
Витончена історія кохання чи провокативна вистава про досвід: що покажуть у Луцьку 26 – 27 травня
Сьогодні, 13:10
Отримав черепно-мозкову травму: історія порятунку 16-річного волинянина, який хворіє на гемофілію
Сьогодні, 12:59