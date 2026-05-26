У Лукашенка «побачили» 116 українських безпілотників за тиждень

У Лукашенка «побачили» 116 українських безпілотників за тиждень
Режим Лукашенка заявляє про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович 26 травня у Москві на засіданні Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ, пише УП.

"Щодня нашими засобами ППО фіксується регулярний перетин кордону Білорусі та України бойовими БпЛА та їх падіння на наші території. У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби вразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами. Тільки за останній тиждень їх було 116", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, російські війська використовують Білорусь та низку сусідніх країн для прольоту своїх ударних безпілотників до України.

На території Білорусі також є певні ретранслятори, які можуть допомагати противникові керувати своїми дронами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Луцька приїде митрополит Епіфаній
Сьогодні, 14:41
Зупинилося серце підполковника Повітряних сил України, воїна з Волині Юрія Халика
Сьогодні, 14:00
У Лукашенка «побачили» 116 українських безпілотників за тиждень
Сьогодні, 13:42
Витончена історія кохання чи провокативна вистава про досвід: що покажуть у Луцьку 26 – 27 травня
Сьогодні, 13:10
Отримав черепно-мозкову травму: історія порятунку 16-річного волинянина, який хворіє на гемофілію
Сьогодні, 12:59
Медіа
відео
1/8