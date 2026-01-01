Витончена історія кохання чи провокативна вистава про досвід: що покажуть у Луцьку 26 – 27 травня
Сьогодні, 13:10
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.
Цього тижня глядачі спостерігатимуть філософську історію та ситуацію, у якій опинилися герої. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 26 до 27 травня.
Абсурдна, дотепна й трохи провокативна історія про досвід, який змінює більше, ніж здається на перший погляд.
У вівторок, 26 травня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).
Ця постановка грає з очікуваннями, змішуючи реальність і фантазію у химерному театральному просторі. Тут незручні теми стають приводом для сміху, а за іронією ховаються цілком серйозні запитання про дорослішання, страхи та близькість.
Квитки на вистави можна купити на сайті театру.
Витончена історія кохання, що розгортається між світом сцени та аристократії, де почуття кидають виклик умовностям і статусам.
У середу, 27 травня, о 18:00, на основній сцені – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Вистава сповнена яскравих мелодій, блиску кабаре й легкого, іронічного настрою. Тут музика захоплює з перших акордів, а за святковою атмосферою постає вічне питання — чи здатне кохання подолати всі перепони.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах.
