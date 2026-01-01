Отримав черепно-мозкову травму: історія порятунку 16-річного волинянина, який хворіє на гемофілію

Матвій Клімчук хворіє на гемофілію А — генетичне захворювання, зумовлене дефіцитом фактору згортання крові. Хлопець отримав черепно-мозкову травму, внаслідок якої утворилася велика епідуральна гематома, яка загрожувала його життю.



Матвія врятувала вчасна реакція мами та робота лікарів відділень невідкладної допомоги, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, дитячої хірургії та онкогематології, розповіли 26 травня в обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинcтва, пише



Щоб покращити якість життя та бути без обмежень Матвій щотижня отримує укол , який зупиняє кровотечу. Терапія поділяється на профілактичну (регулярні ін'єкції для запобігання крововиливам) та за вимогою (укол робиться одразу після травми чи появи симптомів).



Як повідомив завідувач відділення дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Юрій Радчук, хлопець потрапив у лікарню з черепно-мозковою травмою та внутрішньою черепно-мозковою гематомою. Хлопця вчасно прооперували.



Як розповіла мама Матвія, після нещасного випадку з сином, вона одразу зателефонувала до завідувачки відділення онкогематології Яни Рижко. Вона порекомендувала ввести дитині три фактори для згортання крові. Це допомогло врятувати хлопця та правильно підготувати до проведення операції, каже лікарка.



Наразі хлопця виписали з лікарні в задовільному стані, без неврологічного дефіциту, говорить Яна Рижко.



Довідково: у Волинській області на обліку із гемофілією перебувають 26 дітей. Усі вони живуть активним життям: бігають, катаються на велосипедах, займаються спортом, музикою, улюбленими хобі — та не мають обмежень. Таку можливість забезпечує постійне профілактичне лікування, яке отримують діти безкоштовно за державною програмою, перебуваючи на обліку у медзакладі. Профілактичне введення фактору згортання крові — це повноцінне дитинство без обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

