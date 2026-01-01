Трагедія на дорозі: на Волині 53-річний мотоцикліст загинув на місці аварії

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 травня, близько 15:30, у селі Вишнівка Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Водій, 53-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом Spark, втратив керованість та впав на дорожнє покриття.

Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. 

Триває досудове розслідування.


